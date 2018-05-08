



Kadınların yarısı çantasını tek tarafta taşıyor ve dört kişiden üçü sırt ağrısı çekiyor. Sence tesadüf mü? Duke Üniversitesi’nden Ortopedik Cerrahi Profesörü Steven George, kasların ağırlığı kaldırabilmesi için yükü eşit dağıtman gerektiğini söylüyor. Uzun vadeli bir çözüm için omuzlarını güçlendiren egzersizler yapmayı dene. Kısa vadede ise çantanı değiştir. Önerilerimiz aşağıda:

1// Sırt Çantası

Su matarası, ayakkabı, kıyafetler ve bakım malzemelerimiz derken spor çantamız ağırlaşıyor. Kånken Classic Ocean Green (A385; kankenist.com), iki taraftaki askıları ve hafif malzemesiyle ağırlığı sadece üst sırta yüklemiyor; bacak ve kalça kaslarına dağıtıyor.

2 // Bel Çantası

Yeniden trend olan bel çantaları artık çok havalı ve şık. Kalçana ya da göğsüne çapraz bir şekilde takabileceğin bir bel çantası sayesinde sırtın, omuzların ve boynun rahat edecek.

