



Tam da şu anda, bu yazıyı okurken duruşun nasıl? Ayakta mısın? Kambur mu duruyorsun? Bir ayağının üzerine daha mı fazla yükleniyorsun? Oturuyorsan, bacak bacak üstüne mi atıyorsun? Kollarını kavuşturmuş, sırtın kambur mu oturuyorsun? Nasıl durduğunun önemi gerçekten çok büyük.Çünkü bir anlamda, hayata karşı nasıl durduğunu da gösteriyor.

Yazı: Yoga Eğitmeni İpek Darga

İnce ve Uzun Görün

Doğru tekniklerle duruşunu düzelttiğinde ve dik durduğunda daha ince ve zarif görünürsün. Bunun için kendine her gün 10 dakika ayırman yeterli. Çıplak ayakla ayna karşısına geç. Her iki ayağına da eşit ağırlık vermeye çalış. Sırtını dikleştirerek vücudunu yukarı doğru esnet. Sanki birisi başının tepesinden çekiyormuş gibi omurganı yukarı uzat. Omuzlarını geri ittiğinde omuzların daha geniş, belin daha ince ve boyun da daha uzun görünür. Doğru bir duruş, boyun ve sırt ağrılarının da azalmasını sağlar.

Şimdi karın kaslarını sık ve omurgana doğru iyice içeri çek. Kalçanı sanki bacaklarının arasında balon varmış gibi sık. Hem karnın içeride olduğu hem de kalçan daraldığı için daha ince görüneceğin kesin. Yürürken karnını içerde, kalçanı da sıkı tutarsan bu alışkanlık hâline gelir. Ve her zaman olduğundan daha uzun ve ince görünürsün.

Kendine Güven

Kendini daima güçlü ve özgüvenli hissetmek istemez misin? Bunun için de doğru duruş alışkanlığı edinmen lazım. Aynanın karşısına geç ve dimdik durarak gözlerinin içine bak. Kendini incelerken beğenmediğin yerlere değil, sadece güzel yanlarına odaklan. Kendinle konuş; bunu mümkünse sesli olarak yap: “Bugün gözlerim ne kadar parlak. Cildim ne kadar pürüzsüz. Gülümsemek bana çok yakışıyor. Sempatik görünüyorum” gibi… Hatta daha da fazlasını yapabilirsin. Mesela yanaklarını sev ve kendine bugün çok tatlı olduğunu söyle. Gözlerinin içine bakmaya devam ederek, “Kendime güveniyorum” de. İş yerinde kendini stresli ve kötü hissettiğinde, hemen bu alışkanlığı hatırlayarak doğrul ve dik dur. Kendini daha güvenli ve güçlü hisseceksin. Unutma; omuzların düşük, kafan öne eğik ve suratın asık dururken özgüvenli görünmen imkânsız.

Fotoğraf: sjanaelise- Instagram

Çekici Hisset

Genç görünmenin yollarından biri de nefes egzersizi yapmak. Bol oksijen sadece cildini değil tüm hücrelerini canlandırır. Böylelikle yenilenir, canlı ve genç görünürsün. Dik durmak kan dolaşımını direkt olarak etkiler ve dengeli kan dolaşımıyla beyne yüzde 20 daha fazla oksijen taşınır. Hollywood’un ünlü fizik terapistlerinden Dr. Paul Crew’in kırmızı halı duruşu anlamına gelen Red Carpet Posture adlı kitabında anlattığı gibi dik, genç, çekici ve özgüven yansıtan duruşa sahip olmak zor değil. Sadece istikrarlı olman gerek. Omuzlarını ve kürek kemiklerini, hafifçe aşağı ve arkaya doğru tut. Başın her zaman dik ve ileriye doğru bakıyor olsun. Karnını omurgana doğru iyice çek. Hem kaslarını güçlendirecek, hem de duruşunu düzeltecek denge egzersizleri yapabilirsin. Duvara yaslanarak dik durmayı deneyebilir ya da yere koyduğun bir bloğun üstünde parmak ucunda durmayı deneyerek baldırlarını güçlendirebilirsin.

Sıra geldi son aşamaya… Dik dururken tabii ki doğal olmayan bir tavırda olmamalısın. El ve kol hareketlerin sakin, net ve yumuşak görünmeli. Bedenini hareket ettirirken ellerini nasıl kullandığını, omuz ve kollarını nasıl oynattığını, nasıl yürüdüğünü fark et. Sahip olduğun zarifliğin daima farkında ol.

DENGEDE VE MUTLU KAL

Dik durduğunda vücudundaki enerji akışı da dengede olacaktır. Virajlı yoldaki trafik akışı ile düz yoldaki trafik akışını karşılaştır. Hangisinde akış daha net ve daha kolay? Tıpkı bunun gibi sistemlerimizdeki enerji akışı da duruşla doğrudan ilgilidir. Dik durduğunda -yani omurgan dik olduğunda- sadece iskelet sistemi değil, omurga sıvısı, sinir sistemi veya hormonal sistem de doğrudan etkilenir. Serotonin yani mutluluk hormonu yükseldiğinde mutlu, stres hormonu kortizol yükseldiğinde ise kaygılısındır. Ayrıca, gözlerin yere doğru bakarken, başın ve omuzların öne doğru eğilmiş hâldeyken ne kadar mutlu görünebilirsin ki? Duruşunun farkına var; omuzlarını geriye it ve gülümse. Bu duruşu iki dakika süreyle yaptığında kendini daha mutlu hissedeksin. Mutluyken başın dik, omuzların geride durur ve gülümsersin. Mutlu olmadığın zaman da bu

hareket ve duruşları taklit ederek hislerini değiştirebilirsin. Esnemeyi öğren. Yoga yaparak sadece bedenini değil zihnini de esnetirsin. Meditasyon yapmak da hayatın sırlarını öğrenmene yardımcı olur. Böylelikle, hayata karşı duruşun da dikleşir.

