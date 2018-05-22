DİJİTAL STRESTEN KURTUL





Dijital stresten nasıl kurtulacağını öğrenmek için okumaya devam et.

Haydi itiraf et: Mesajlar, e-postalar, sosyal medya…Teknoloji çağı sayesinde, hepimiz bunların bağımlısı haline geldik. Sıradan bir günde yaklaşık 110 mesaj alıyoruz, akıllı telefonumuza 34 kez bakıyoruz, 5 kere Facebook’a giriyoruz ve bir buçuk saatimizi arkadaşlarımızın paylaşımlarını beğenerek geçiriyoruz. Araştırmacılar ayda yaklaşık 60, senede 720 saatimizi sosyal medyada geçirdiğimizi söylüyorlar. (Ki bizce bu rakamlar yakın gelecekte daha da artış gösterebilir!)

Şimdi biraz sakinleşme zamanı küçük hanım… Verdiğimiz tüyoların işine yarayacağından emin olabilirsin.

1- Maillerini açarken derin bir nefes al. Böylece okumaya hazırlanacaksın. O an belki de görmek istemediğin maillerden bile kaçmamanı öneriyoruz.

2- Telefonun masaya ters koymayı dene, böylece gelen mesajlar ve bildirimler dikkatini dağıtmaz.

3- İki dakika boyunca hiçbir şey yapma. Gözlerini kapatıp bütün dikkatini nefesine yoğunlaştırıp kafanı boşalt.

4- Gün boyunca sık sık e-postalarınızı kontrol etme. Sabah ve akşam birer kere olmak üzere, gelen mail’leri kontrol edeceğin zamanı belirle.

5- Ritmini yavaşlat. Birçok işi bir arada yapamayacağını ve bunun seni sadece yoracağını unutma. Ayrıca bir aktiviteden diğerine geçmek zaman kaybı olur.

6- Kendini frenle. İnternette bir şey okuduğun zaman sadece okuyucu olarak kalmıyorsan ve yorum yazmadan geçemiyorsan, bu alışkanlığını törpülemeyi dene.

7- Akıllı telefonuna sürekli bakmak zorunda değilsin, küçük hanım! Sırada beklerken ya da kırmızı ışıkta vakit geçirmek için telefona bakmamaya çalış

8- Bizce biraz molaya ihtiyacın var. Haftada bir gün telefonunu ve tabletini kapat. Haftaiçi mümkün gözükmüyorsa, bunu pazar günü yapmayı dene.

9- Facebook, Twitter ya da Instagram’da sürekli bir şeyler paylaşmaktan vazgeç. Özellikle 7/24 hikaye paylaşıyorsan, bu alışkanlığını bir an evvel terk etmen gerekiyor. 10 sene sonra paylaşım konusunda halen aynı fikirde olacak mısın, merak ediyoruz!

10- Senin de etrafında vardır sürekli e-posta ile iletişim kuranlar. E-postalar ile çok fazla vakit geçirmek yerine ofiste iş arkadaşlarınla gerçek bir iletişim kurarak vakit geçirebilirsin.

11- Ve en önemlisi: Bilinçli davran. Sinirli ya da üzgün olabilirsin ama bunları paylaşmak zorunda değilsin. Zira ekranın diğer ucunda başkaları da var.

