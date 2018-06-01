DEVİR PARLATICI DEVRİ





Dudak parlatıcıları yeniden trend olmaya başladı. Neyse ki bu sefer yapışkan formüller yok. İşte dudak parlatıcısı dünyasından bilmek isteyeceğin son gelişmeler:

1 // Artık süper pigmentliler: Revlon Colorstay Overtime Likit Ruj Ultimate Wine (39,90 TL; watsons.com.tr), yoğun rengi ve diğer ucundaki parlatıcıyla nemli ve parlak dudaklara kavuşmanı sağlıyor.

2 // Havalı bitişleri var: Inglot Diamond Lip Tint 108 (75 TL; inglottr. com), dudaklara metalik bir parlaklık veriyor.

3 // Gerçekten de kullanımı rahat: Max Factor Colour Elixir Honey Lacquer, Chocolate Nectar (44,90 TL ; kozmetik marketlerde) kadifemsi ve yumuşak bir his bırakıyor.

