DETOKS İLE YENİLEN!





Bahar, hayatına göz gezdirmen ve yeni planlar yapman için ideal bir dönem. Bu değişimi sağlıklı bir detoksla başlatabilirsin.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Evrim Demirel, güzel bir detoks sayesinde hayatında birçok şeyi yapmaya karşı enerjini ve isteğini artırabileceğini, şişkinliğini ve hazımsızlık sıkıntılarını azaltabileceğini, hastalıklara bağlı olarak gelişen toksinlerden kurtulabileceğini söylüyor. Detoks sırasında stresten uzak durman, doğru nefes alıp vermen, kişisel hijyene dikkat etmen ve egzersiz yapman da hayli önem teşkil ediyor. Ancak diyabet, hipertansiyon, böbrek hastalıkları gibi kronik hastalığı olanların, hamileler ve emziren annelerin kesinlikle detoks uygulamaması gerekiyor. Detoksun uzman eşliğinde 3-7 gün arası uygulanması, daha sonra yeterli ve dengeli beslenme programı takip edilmesi şart. İşte bahar detoksu ile yenilenmenin püf noktaları:

Hazır gıdalar tüketme

Detoks, gün içerisinde sadece detoks içecekleriyle beslenmek, başka hiçbir şey yememek anlamına gelmiyor. Gün içerisinde hayvansal kaynaklı gıdaların, işlenmiş ve rafine gıdaların, ambalajlı gıdaların olmadığı, bol sebze ve meyvelerin oluşturduğu bir beslenme planı uygula. Örneğin; karahindiba yeşilliği, ıspanak, pazı, maydanoz, kuşkonmaz, rezene, yeşil lahana (kara lahana) gibi. Tamamen doğal gıdalar tüket. Detoks karışımlarını ana veya ara öğünlerde tercih edebilir, bunun dışında acıktığınızda da ara ara tüketebilirsin. Sana uygun bir plan yapması için uzmandan destek almak önemli.

Kafein alımını azalt

Kahve, siyah çay ve süt yerine günde 2-4 kupaya kadar bitkisel çayları tercih et. Bu dönem içerisinde güne yaygın şekilde ortalama 2,5-3 litre su tüket. Suyunuzu lezzetlendirebilmen için limon veya nane koyabilirsin.

Alkol tüketme

Detoks sırasında alınan alkol, kan şekeri düzenini olumsuz şekilde etkileyeceği, pankreas ve karaciğeri yoracağı için tüketmemelisin.

Ter at

Ter atmak vücudundan toksinlerin atılmasını sağlar. O nedenle yürü, bisiklete bin, dans et, ip atla. Yani olabildiğince ter atmak için hareket et

Erken uyu

Detoks zamanında dinlen. Vücudun en iyi kendini gece boyunca dinlendirir ve onarır. Bu nedenle erkenden yatmalısın. Doğru nefes alıp vermek, stresten uzak durmak, her gün ılık suyla duş almak da önemli.

‘Bahar Detoksu’ için 2 özel içecek:

Tarif 1

1 su bardağı su

½ su bardağı limon suyu

3-4 yaprak roka

1-2 yaprak karahindiba yeşilliği

1-2 yaprak yeşil lahana

1 orta boy elma

1 orta boy armut

½ çay kaşığı zencefil

¼ çay kaşığı acı biber

İsteğe bağlı bu karışımı tatlandırmak içine az bal veya akçaağaç şurubu ilave edebilirsin. Tüm bu ürünleri blender yardımı ile güzel bir içecek haline getirerek günde 2-4 bardak kadar tüketebilirsin.

Tarif 2