DERS BAŞLIYOR, HAZIR MISIN? KONUMUZ: SEKS OYUNCAKLARI

İster tek başına, ister sevgilinle birlikte kullan: WH, seks oyuncaklarının gizemli dünyasını araladı ve en iyilerini seçti.

Derleyen: Sema Uslu

Bu gürültü de neyin nesi? Belki de vibratör kullanarak yataklarını zangır zangır titreten ve her gün sayıları artan kadınlardan geliyordur! Kadınların tek başına vibratör kullanması çok yeni olmasa da, seks oyuncakları firması Lelo’nun yaptığı ankete göre geçtiğimiz yıl bu ürünleri kullanan çiftlerin sayısında patlama yaşanmış. Kadınların yüzde 76’sı partneriyle birlikte bu oyuncakları kullanmak isterken, erkeklerin yüzde 89’u bu fikri seve seve kabul etmiş. (Araştırma bizim ülkemizde yapılsaydı benzer sonuçların çıkacağından pek emin değiliz; ancak bizde de cinselliğe daha açık yaklaşan çiftlerin sayısı giderek artıyor.) Indiana Üniversitesi’nde yapılan bir çalışma, partneriyle ya da tek başına vibratör kullanan kadınların, bunu hiç denememiş olan kadınlara göre daha fazla uyarıldığını ve orgazm yaşadığını ortaya çıkarmış. Yalnız takılmak veya partnerinle cinsel yaşamınızı bir üst seviyeye taşımak mı istiyorsun? O hâlde bu en yeni ürünlerden tecrübe seviyene ve tasarım tercihine uygun olanını seç.

BASİTİNDEN BAŞLA

Pahalı bir oyuncak için harcama yapmaya değer mi? Aslında bu sorunun cevabı evet. Online seks oyuncakları mağazası Adam & Eve’den Katy Zvolern, “Bu ürünlerde birçok hız seçeneği, şarj edilebilir batarya, süper sessiz motor ve ergonomik tasarım gibi artı özellikler için para ödüyorsun” diyor. Ama eğer yeni başlıyorsan, pahalı ürünlere yatırım yapmadan önce hoşlandığın özellikleri keşfetmeni sağlayacak daha ucuz bir ürünü tercih etmelisin.

TEMİZ EĞLENCE

Orgazm sonrası duyguların yatıştıktan sonra, sana bu duyguları yaşatan oyuncağını bir kenara atmak yerine temizlemek durumundasın. Bu gerçekten çok önemli, aksi takdirde bir sonraki kullanışında mantar da dâhil olmak üzere birçok bakteriyel enfeksiyona maruz kalabilir, hatta oyuncağını partnerinle paylaşıyorsan cinsel yolla bulaşan hastalıklara yakalanabilirsin. Zararlı bakterilerden kurtulmak için My Boyfriend Barfed in My Handbag…and Other Things You Can’t Ask Martha kitabının yazarı Temizlik Uzmanı Jolie Kerr’in önerilerine kulak ver.

İlk olarak bir seks oyuncağı satın alırken hangi materyalden yapıldığını öğrenmelisin. Çünkü materyalin cinsi ve aletin motorunun olup olmaması nasıl temizlik yapacağını belirler. Bu bilgiler genellikle ambalajın üstünde bulunur ve satın aldığın web sitesinde ürün açıklamaları bölümünde belirtilir. (Eğer yoksa online destek bölümünden bilgi istemekten çekinme.) Ardından oyuncağının bakımını özelliklerine göre yap:

Materyali silikon, cam, paslanmaz çelik veya ahşapsa; ve motorluysa: Yumuşak bir sabun ve nemli bir bezle silerek temizleyebilirsin.

Silikon, pyrex, paslanmaz çelik veya taşsa; ve motorlu değilse: Detaylı bir temizlik için oyuncağını sekiz, 10 dakika kaynar su içinde beklet veya sabun kullanmadan bulaşık makinasında yıka. (Ciddiyiz! Kerr, kaynar suyun sterilizasyonu sağlayacağını söylüyor.)

Yapay ten görünümünde: Çok az sabun ve ılık su ile yıka. Çok fazla köpük, materyale zarar verebilir.

Sert plastik, elastomer, termoplastik elastomer (TPR) veya yumuşak kauçuk: Bu gözenekli materyaller su ve sabunla yıkandıktan sonra bile zararlı bakteriler taşıyabilir. Kerr, eğer partnerinle paylaşıyorsan prezervatif kullanmanı öneriyor.

OYUNCAĞINI TEMİZLEDİKTEN SONRA, temiz bir kâğıt havlu ile tamamen kurula ve bakterilerden uzak tutmak için onu bir kılıfa veya ipekten bir çantaya koy.