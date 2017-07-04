DEPRESYONLA 5 YOLLA MÜCADELE ET





Çağımızın hastalığı maalesef depresyon ve biz bununla baş etmeyi pek de bilmiyoruz. Peki neler yapmalıyız da depresyonu başımızdan defetmeliyiz? İşte sorunun cevabı…

Yogayı denesene

Yogayla ilgili zamanında çok espriler şakalar yapılmış olsa da işe yaradığı artık çok geniş bir kesim tarafından kabul ediliyor. Düzenli olarak yoga yapan insanlar sistematik olarak vücut dengesi üzerinde çalıştıklarından ve nefes egzersizleri uyguladıklarından beyinlerindeki birçok nokta üzerinde pozitif etkiler yaratıyorlar. Bu da onların otomatik olarak daha mutlu insanlar olmalarını sağlıyor. Evde internetten bile bulabileceğin hareketlerle kendini iyi hissettirecek bu deneyimi yaşamanın zamanı belki de gelmiştir.

E pozitif düşünmek iyi gelmez de ne gelir?

Pozitif düşüncenin gücü günümüzde sadece ruhani olarak değil bilimsel olarak da kanıtlanmış durumda. Beynin sağlıklı işleyebilmesinin ve kendine olumlu yollar açabilmesi için pozitif düşüncenin gücüne ihtiyacımız var. Bu nedenle düşünce şeklini değiştirmeye başlayarak hayatındaki birçok sıkıntıdan kurtulabilir ve kendinize yeni çıkış noktaları bulabilirsin.

Egzersiz yapmayı ihmal etme, en önemlisi de üşenme

Tüm doktorların birleştiği en önemli nokta insan hayatının hem mental hem de fiziksel olarak sağlıklı yürüyebilmesinin altında egzersiz yapmanın yattığı. Çünkü insanoğlu yaradılışının gereği olan ‘hareket’i uzun zamandır bırakmış durumda. Bu da yerine getirilmesi gereken işlemlerin ve salgılanması gereken hormonların eksik kalmasına neden oluyor. Dolayısıyla hareketsiz bir hayat bizi depresyona itiyor. Oysa sadece sabah yürüyüşleri, akşam kısa egzersiz programları bile sizi daha mutlu hissettirebilir.

Evinle ilgilenmenin de depresyonu yenmede etkin olduğunu biliyor muydun?

Ev işleriyle ilgilenmek belli bir odaklanma ve kısa süreli de olsa bir hedefi yerine getirme duygularını harekete geçirdiğinden depresyon üzerine olumlu bir etkiye sahip. Her gün düzenli olarak 20 dakika evle ilgilenmek ya da bahçe ile vakit geçirmek sizi tazelemek için basit ve etkili bir çözüm olabilir.

Sağlıklı beslen

Durup durup bunun üzerine çok konuşuyoruz ama genelde bu ataklar kısa süreli oluyor. Oysa ne yerseniz o’sun. Yani sağlıklı şeyler yerseniz sağlıklı bir bedene ve akla sahip oluyorsun. Ancak şeker ve karbonhidratlar sizi anlık mutlu eden ve ardından derin bir umutsuzluğa sürükleyen oyuncaklar. Her gün ayrı bir süper diyet uygula demiyoruz ama şekeri ve karbonhidratları bile hayatından çıkarman sana iyi gelecek.

