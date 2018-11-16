DEPRESYONDA DEĞİLSEN MUTLU MUSUN?





Günümüzde her türlü isteksizlik, amaçsızlık ve motivasyonsuzluğun karşılığı gibi de kullanılan depresyon, kendini farklı şekillerde gösteriyor. Bireylerde bu rahatsızlığın olmaması ise o kişinin mutlu olduğu anlamına gelmiyor.

Çağın hastalığı olarak gösterilen depresyon, bireylerde kendini farklı gösteren ve bir uzman tarafından ele alınması gereken psikolojik bir rahatsızlıktır. Bu rahatsızlık bireylerde gözlemlenmese dahi günümüzün getirdiklerinde dolayı mutsuzluk oranı hızla artıyor. Yapılan araştırmalar da bunu destekler nitelikte. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 yılı yaşam memnuniyeti araştırmasının sonuçlarına göre; mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı 2016 yılında yüzde 61.3 iken 2017 yılında yüzde 58’e düştü. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise yüzde 10.4’ten yüzde 11.1’e yükseldi.

“Depresyonda olmayan herkes mutlu değildir”

Bu farkındalıkla kişinin yaşamda başına gelen olumsuz bir olaydan sonra 3 farklı şekilde yaşama bağlanmaya çalıştığını söyleyen Kurumsal ve Bireysel Kişisel Gelişim Danışmanı Müge Çevik, bireyin öyle bir durumda; o duruma adapte olarak yaşamaya çalıştığını, olumsuzluğu telefi etmeye çalıştığını ya da yaşadığı her ne ise onu bir öğrenme olarak görüp hayata devam etmeye çalıştığını belirtiyor. Çevik,