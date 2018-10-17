DEPRESYONA GENETİK TEST ÇÖZÜMÜ





Depresyon tedavisi konusunda güncel bir yaklaşımdan bahsedelim.

Ekim ayı dünyada, Depresyon Farkındalık Ayı olması ile öne çıkıyor. Birçok kişi depresyonla mücadele ediyor ve doktor tavsiyesiyle ilaç kullanmak zorunda kalıyor. Bize ulaşan yeni bir haber ise, gen testlerinin kişi için hangi ilacın daha uygun olduğunu ortaya çıkarabildiği… Tükürük örneği alınarak yapılan DNA testi, farklı etken maddeleri nasıl metabolize edeceğini ve hangilerinin senin için daha iyi olduğunu belirliyor. Gene-Sight’ın verilerine göre, genetik profillerine uygun olan ilaçları kullanmaları önerilen hastaların yüzde 50’si artık depresif hissetmemeye başlamış. Depresyon şiddetine bağlı olarak durumun değişebileceği göz önüne alındığında, testlerin kesin cevaplar verdiğini söyleyemeyiz. Ancak genetik uzmanları, doktorlara tedavi seçenekleri konusunda yol gösterebileceğini düşünüyor.

