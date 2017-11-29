DENİZ TUZU CİLDE İYİ GELİYOR

Daha güzel ve sağlıklı bir cilde ulaşmayı sağlayan salt facial uygulaması içeriğindeki deniz tuzu kristalleriyle; 3 adımda hayal ettiğiniz doğal cilt güzelliğine nasıl kavuşulduğunu Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Gökhan Haytoğlu anlattı.

Her yaştaki insanın arzusu pürüzsüz, duru bir cilde sahip olmaktır. Bu durum gençlik yıllarında kolay gibiydi. Oysa zaman geçtikçe cildinize özen göstermek gerekiyor. Yaşa ve çevresel faktörlere bağlı ortaya çıkan; akne izleri, güneş lekeleri, kırışıklar ve derin gözenekler gibi cilt problemleri güzelliğinize gölge düşürmektedir.

Tarih boyunca tuzun cilde faydaları insanların ilgisini çekmiştir. Tuz, yaşamın temel gıdalarından biri olmasının yanında; cilt yüzeyinin yenilenmesinde, arınmasında ve iyileştirilmesinde amaçlanarak salt facial uygulamasıyla cildin üst düzey bir yenileme sistemi ile buluşmuştur.

Salt facial uygulaması, kadın – erkek farketmeksizin tüm yaş grupları ve tüm cilt tiplerinin farklı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 3 adımda doğal deniz tuzu kristalleriyle cilt yenilemesini sağlıyor.

İlk aşamasında, yüzde yüz doğal deniz tuzu kullanılarak yapılan işlem cildinizi tahriş etmeden ölü derilerden arınmanıza yardımcı olur. İkinci aşamaya hazır hale gelen cilde hyalüronik asit, multivitaminler ve antioksidanlar ultrason ile uygulanarak cildin 3 kat daha derinine 2 kat fazla nüfuz etmesi sağlanır. Son aşama da ise yüksek yoğunluklu LED tedavisi ile cildinizin iyileşmesine ve gençleşmesine yardımcı olur. Bu sayede cilt pigmentleri eşitlenir, kolajen üretimi artar, kızarıklık görünümü gider, doku hasarı azalır, cilt hücreleri yenilenir ve sivilceleri tedavi etmeye katkıda bulunur.

İlk seans da bile gözle görülür bir sonuç ortaya çıkararak, çevrenize cilt parlaklığını ve ışıltıyı farkettirmektedir. Seans sayısı cilt sorununa göre değişkenlik göstermektedir. Ortalama 3 seans olmak üzere, 10 gün arayla uygulanma önerilmektedir.