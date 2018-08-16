DENİZ SUYUYLA ŞİFALAN





Güneş, deniz ve kum bileşiminin insanlık için en doğal ve en kolay gençleştirici tedavi şekli olduğunu biliyor muydun?

Yazı: Yoga Eğitmeni İpek Darga

Yaz ve tatil deyince çoğunlukla güneş, deniz ve kum gelir aklımıza. Deniz doğanın vazgeçilmez harikası; ister kıyısında gez, ister yüz, istersen de sadece hayal et… Yine de her zaman iyi gelir ve rahatlatır.

Tarihte Yunanlılar, Romalılar ve Mısırlılar, deniz suyunun iyileştirici özelliklerinden yararlandı. Deniz suyu insan kanında bulunan içeriklere en yakın sıvı. Kalsiyum karbonat, magnezyum klorür, magnezyum sülfat gibi çok faydalı maddeleri bol miktarda içeriyor. Deniz suyundaki magnezyum ve lityum gibi maddeler, anksiyete ve depresyon tedavisinde uygulanıyor. Bu maddeler, beyindeki melatonin ve serotonin seviyesini dengeliyor.

Yüzmek de beyin dalgalarını dengeliyor ya da yavaşlatıyor. Kendimizi denizin içinde daha rahat ve huzurlu hissediyoruz. Bundan dolayı zihnimiz üzerinde sakinleştirici bir etkiye sahip. Sadece yüzmek değil, dalga seslerini dinlemek de aynı şekilde bizi rahatlatıyor ve iyileştiriyor.

Ayaklarında Kumu Hisset

Kumda yürürken kendini neden bu kadar iyi hissettiğini hiç merak ettin mi? Ayaklarımızın altında 3.000 ila 7.000 sinir hücresi var. Yürürken kum, sinir uçlarına masaj yaptığı için kendimizi oldukça rahatlamış hissediyoruz. Kum üzerinde çıplak ayakla yürüdüğünde kumun içinde bulunan, insanlar için çok önemli olan mineraller vücuda geçerek serbest radikalleri etkisizleştiriyor. Kumun gençleştirici özelliklerinden yararlanabilmek için, denizle kumun birleştiği, yani kumun denize yakın olduğu yerlerde yürüyüş yapmanı öneririm.

Kuma isimler yazmak, şekiller çizmek ya da kaleler yapmak gibi aktiviteleri ellerinle yaparsan, hayal gücünü daha çok geliştirir. Aynı zamanda kendini ifade edeceğin için de hem fiziksel hem de zihinsel olarak rahatlarsın. Kumsalda yürürken, deniz kumuna ayaklarınla iyice bastır. Masaj yapar gibi ayaklarını ileri geri hareket ettir. Yürürken dalgaların rahatlatıcı sesini dinle. Bir an dur ve ayaklarına değen dalgaları hisset. Ayağına kadar gelen ve uzaklaşan dalgaları takip et.

Deniz Havasını İçine Çek

Deniz havası, vücudumuzun daha fazla oksijeni emme kapasitesini arttıran sağlıklı negatif iyonlarla dolu. Negatif iyonları daha çok aldığımızda hareket kabiliyetimiz artıyor, yaşam kalitemiz yükseliyor ve zihinsel fonksiyonlarımız düzeliyor. Uyku problemi olan kişilere özellikle “deniz havası” alması tavsiye edilir. Neden mi? Deniz havası daha kolay uykuya dalmamızı sağlıyor.

Deniz kıyısındayken, şehrin karmaşasından uzaktasın ve sadece denizin huzur veren sesi var. 20 dakika boyunca deniz kıyısında oturarak denizi seyret. Aklına ilk gelen, bir türlü çözemediğin bir problemini düşün ve uzun uzun denize bakmaya devam et. Deniz o kadar büyük ve uçsuz bucaksız ki, bakmaya devam ettiğinde bir süre sonra, bu görüntünün büyüklüğünün problemini küçülttüğünü göreceksin.

Gözlerini ufuk çizgisine sabitle ve nefesine odaklan. Gözlerini yavaşça kapat. Kapalı gözler, ruhu seyretmenin yoludur. Gökyüzünün ve geniş ufukların rengi olan mavi, sınırsızlığı ve uzak bakışlılığı simgeler. İçinde sonsuz evrensel enerjilerin potansiyelini taşır. Mavi, işte bu yüzden huzur verir ve gerginliğini azaltır.

SUYLA ŞİFALANMA MEDİTASYONU

Deniz kıyısında otur ve birkaç kez derin nefes alıp ver. Masmavi ve tertemiz deniz karşında duruyor. Bu sakince akıp giden berrak suyu ve muhteşem manzarayı hayranlıkla seyret. Kendini mutlu hissetmediğinde hatırlamak üzere beynine kaydet. Şimdi de ayaklarını bir karış derinlikteki deniz suyuyla temas ettir. İzin ver, deniz suyu seni şifalandırsın. Yumuşacık kumu ayaklarının altında hisset. Bütün ağırlığın kayboluyor ve giderek hafifliyorsun.

İstediğin yere kadar yürü ve kendini yavaşça suya bırak. Şimdi yavaş ve dingin dalgalarla yüzüyorsun. Yüzdükçe rahatlıyor, serin suyu bedeninin her hücresinde hissediyorsun. Tüm gerginliğin, zihnindeki olumsuz düşünceler, giden dalgalarla birlikte senden uzaklaşıyor. Tekrar kıyıya yüz ve çıkınca yumuşak kumun üzerinde yürü. Kumun içinde ayağına temas eden minik taşları hissederek deniz boyunca yavaş ve sakin adımlarla, bütün güzelliklerin tadını çıkartarak yürümeye devam et. Sessizliği dinle, havayı kokla ve mavinin tonlarını gör. Rahatladığını, hafiflediğini ve mutlu olduğunu fark edeceksin.

