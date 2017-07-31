DENGELİ BESLENMEK İSTEYENLER İÇİN ÖZEL TARİFLER
Karadutlu Yoğurtlu Buz
Sabri Ülker Vakfı’nın Yemekte Denge Projesi çerçevesinde hayata geçirdiği “Yemekte Denge Mutfağı”, dengeli beslenmek isteyenler için sıcak yaz günlerine özel, lezzetli ve sağlıklı tarifler sunuyor.
Sabri Ülker Vakfı’nın çocukların erken yaşlarda beslenme eğitimi almasını sağlayarak yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazanmış, sağlıklı gelecek nesiller oluşmasına katkıda bulunmak hedefiyle hayata geçirdiği Yemekte Denge Projesi’nin önemli bir kısmını da Yemekte Denge Mutfağı oluşturuyor. Sağlıklı aile yemekleri alanında referans bir kanal olan Yemekte Denge Mutfağı, ebeveynlere sağlıklı, besleyici ve dengeli beslenme konusunda yol gösteriyor. Yemekte Denge Mutfağı, sıcak yaz günlerinde sağlığını korumak ve dengeli beslenmek isteyenler için özel tariflere de yer veriyor. Yemekte Denge Mutfağı’na ait tüm tariflere youtube.com/user/sabriulkervakfi/videos adresinden ulaşılabiliniyor.
Barbunya Piyazı
Malzemeler
4 kişilik
Barbunya 1 su bardağı
Yeşil Biber 2 orta boy
Kırmızı Biber 1 orta boy
Domates 2 orta boy
Soğan 1 orta boy
Maydanoz Yarım demet
Limon suyu 1 tatlı kaşığı
Zeytinyağı 1 yemek kaşığı
Nar Ekşisi 1 tatlı kaşığı
Hazırlanışı
Barbunyayı 1 gece önceden suda bekletin. Sonrasında süzün, haşlayın ve soğumaya bırakın. Biber, soğan, domates ve maydanozu ince ince doğrayın. Bu malzemeleri, soğuyan barbunyaya ekleyerek karıştırın. Ardından nar ekşisi, limon suyu, zeytinyağını da ekleyerek servis edin.
Semizotu Salatası
Malzemeler
2 Porsiyon
Semizotu 1/3 demet
Domates 1 orta boy
Salatalık 2 küçük boy
Mısır 4 yemek kaşığı
Ceviz (az dövülmüş) 1 tatlı kaşığı
Beyaz Peynir 50 g
Zeytinyağı 1 tatlı kaşığı
Limon Suyu 1 yemek kaşığı
Nar Ekşisi 1 yemek kaşığı
Buğday (Aşurelik) 4 yemek kaşığı
Hazırlanışı
Aşurelik buğdayı yıkayıp, sıcak suda haşlamaya bırakın. Semizotunu iyice yıkayıp, kurulayın. Ardından irice doğrayın. Domates ve salatalıkları büyük küpler halinde kesin. Doğradığınız sebzeleri, derin bir kapta karıştırarak ardından servis tabağına alarak üstüne mısır taneleri ve küp küp doğranmış beyaz peyniri serpiştirin. Küçük bir kasede, zeytinyağı, limon suyu, nar ekşisini iyice karıştırın. Salata sosunuzu, servis tabağının üstünde gezdirin.
Karadutlu Yoğurtlu Buz
Malzemeler
2 Porsiyon
Karadut 250 g
Yoğurt 250 g
Limon Kabuğu 1 yemek kaşığı
Limon Suyu 1 yemek kaşığı
Hazırlanışı
Karadutu bir mutfak robotu içerisinde püre haline getirin. Yoğurt, limon suyu, limon kabuğu rendesi ve püre karadutu bir kaba alarak karıştırın. Karışımı, 2 adet dondurma kalıbına paylaştırın ve içlerine tahta çubuk batırın. Dondurma kalıbını derin dondurucuda 2 saat beklettikten sonra tüketebilirsiniz.