DEMET EVGAR, TÜRKİYE’NİN YENİ LAY’S YEREL LEZZETİNİ AÇIKLADI





Türkiye’nin en çok tüketilen patates cipsi Lay’s, Nisan ayında başlattığı kampanyayla marka yüzü Demet Evgar ile beraber Türkiye’ye özel lezzetini arıyordu. En beğenilen iki yerel lezzet Lay’s İzmir tulum peyniri tadında ve Lay’s yoğurtlu kebap tadında rafta kim kalsın sloganı ile halkın oylamasına sunuldu. Demet Evgar’ın ev sahipliğinde 18 Eylül’de The House Garden’da gerçekleşen organizasyonda Lay’s portföyüne kalıcı olarak eklenen lezzet “Lay’s İzmir Tulum Peyniri Tadında” oldu. Davete Aslıhan Turan, Aslı Şen, Burcu Şendir, Pınar Tezcan, Meltem Demir, Hande Sezer Pekcan gibi isimler katıldı.

Türkiye’nin dört bir yanında özenle yetiştirilen patateslerden üretilen Lay’s’in yeni kampanyası için Demet Evgar Türkiye’nin farklı bölgelerinin yerel lezzetlerini aramaya başlamıştı. Lay’s, kampanya sonunda seçilen yeni yerel lezzeti “Lay’s İzmir Tulum Peyniri Tadında” kalıcı olarak tüketicilerin beğenisine sundu.

Halk oylaması, bağımsız kuruluş perakende satış verileri ve şirket öncelikleri göz önünde bulundurularak seçilen lezzetin canlı yayında açıklandığı organizasyonda Demet Evgar eğlenceli ve neşeli tavrı ile dikkat çekti. Konuyla ilgili açıklama yapan Demet Evgar “Lay’s benim en sevdiğim atıştırmalıkların başında geliyor. Bu anlamda Ocak ayından bu yana sevdiğim bir marka ile iş birliği yapmaktan dolayı çok mutluyum. Hem enerjik, hem dinamik, hem de eğlenceli reklam filmlerimiz seyirci tarafından da çok beğenildi. Bugün burada halkın en çok beğendiği lezzeti canlı yayınla açıkladım. Benim de favorim “Lay’s İzmir Tulum Peyniri Tadında”ydı, katılımcılara hem kendim hem de marka adına çok teşekkür ederim” dedi.

Lay’s yeni çeşitleri ile hayatın keyifli anlarına lezzet katmaya devam edecek!

Davete katılan isimlerden Aslı Şen, Aslıhan Turan ve Pınar Tezcan

Aslı Şen

Aslıhan Turan

Pınar Tezcan



