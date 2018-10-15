DEMET CENGİZ’DEN YENİ KİTAP: “AŞK OLSUN”





Aşk Seni Bulur kitabıyla adından söz ettiren Demet Cengiz bu kez Aşk Olsun kitabıyla okurun karşısına çıkıyor. İnkılâp Kitabevi tarafından yayımlanan kitapta Cengiz, kendi içsel yolculuğunu aşkla buluşturuyor…

Bir kadın bir kuşa âşık olmuş. Olamaz mı? Sadece masallarda mı olur? Bu masal değil, aşk denen gizeme kanat çırpan bir kadının gerçek hikâyesi… Bu öyküde esas kız, esas oğlanı kurtarmaya çalışıyor. Kılıç çekilecek, ejderhalar, dövüşülecek büyücüler, aşılacak duvarlar, geçilecek hendekler var. Esas kız, kurtarabilecek mi kuleye kapatılan prensi?

Aşk engel tanır mı? Aşktan daha güçlü duygular var mı? Yazar, kuleye kapatılan prensi kurtarmak için çıktığı yolculukta bu soruların yanıtlarını arıyor ve buluyor.

Aşk sizi cennete de götürebilir cehenneme de. Bazı aşklar ise ikisine de…

Demet Cengiz içsel ve dışsal yolculuklarını tüm şeffaflığıyla Aşk Olsun kitabında yazıyor.

Aşk Seni Bulur kitabının devamı niteliğindeki Aşk Olsun kitabında yazar, kendi hayatının kapılarını okurlarına açıyor. Yazar içindeki dervişe, şaire ve filozofa dışarı çıkma izni veriyor. Yaşadığı akıl almaz mucizeleri, günlük hayatın herhangi bir sıradanlığıymış gibi soğukkanlılıkla anlatıyor. Bir kuşa âşık oluyor, bir sineği evlat ediniyor. Her ne kadar içindeki şair, filozof ve derviş söz almış olsa da içindeki romantik fırlama da susmuyor.

Kapak çizimini Bahar Korcan’ın yaptığı kitapta yazar, samimiyetle kimi zaman kendini yeriyor kimi zaman da Tanrı’ya isyan ediyor.

“Her kahraman aynı zamanda katildir de, bunu hatırla!” diyen yazarın kitabını okurken, yazarın zamana sığdıramadığı boyutlar ötesi aşkına tanıklık edeceksiniz.

Demet Cengiz

1977 İstanbul doğumlu yazar, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni 1999’da bitirdikten sonra Londra Westminster Üniversitesi’nde British Journalism Studies eğitimi aldı. Uzun yıllar gazetecilik ve köşe yazarlığı yaptı; Hürriyet, BusinessWeek, Global gibi çeşitli gazete ve dergilerde yazdı. Daha önce yayımlanmış dört kitabı bulunuyor. Aşk Olsun, yazarın çok ses getiren Aşk Seni Bulur kitabının devamı niteliğinde… Demet Cengiz, içsel ve dışsal yolculuklar yapan bir seyyah…

