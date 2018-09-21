DAR GELEN JEAN’LERİNİ GERÇEKTEN SAKLAMALI MISIN?





MİNİ TEST: Kadınların yüzde kaçı kilo verme motivasyonu olarak kendisine dar gelen jean’lerini hâlâ saklıyor?

A. 5

B. 12

C. 27

D. 39

Amerika’da online yapılan bir ankete göre yüzde 39’umuz jean’lerini saklıyor. Peki, bu sağlıksız bir davranış mı? Cevap duruma göre değişiyor. Beslenme Uzmanı Dr. Melina Jampolisi, bu davranışın tartıda bir rakama odaklanmaktansa belli bir vücut imajını vurguladığını, bunun da sağlık açısından daha önemli olduğunu ifade ediyor. Ayrıca eski jean’in içine girebilmek, çabanın sonunda kendini bedava olarak ödüllendirmenin de bir yolu. Bunun yanı sıra eğer dolabında içine giremediğin bir düzine jean varsa, onları ihtiyaç sahiplerine verip kendin için yenilerine yer açman da ruh hâlin için iyi bir motivasyon olabilir.

