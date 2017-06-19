DANSIN DOĞRU ADRESİ : AYTUNÇ BENTÜRK DANCE ACADEMY





Türkiye ve Dünya dans şampiyonu Aytunç Bentürk tarafından Koşuyolu’nda 2004 yılında kurulan Aytunç Bentürk Dance Academy (ABDA), 2011 yılında “müziksiz olmaz” deyip Aytunç Bentürk Müzik Akademisi’ni de (ABMA) kurarak gücüne güç kattı… Koşuyolu dışında Erenköy ve Bakırköy’ de de şubeleri yer alıyor.

Latin dansları, tango, roman&oryantal, hip hop, street jazz, çocuklar için bale, zumba, flamenko, halk oyunları, sirtaki, hint dansları, piano, perküsyon gibi geniş bir yelpazeyle eğlenceyi, en usta eğitmenler aracılığıyla ayaklarınızın altına seriyor.

Dans etmeyi eğlenerek öğrenmek, zumba ile form tutmak veya çocuğunuzun veya kendinizin müzik yeteneğini ortaya çıkarmak istiyorsanız, ABDA ve ABMA sizin için en doğru adres…

Üstelik çocuklar ve büyükler için yaz kampı kampanyaları açıklamaya başladılar, kaçırmayın yerinizi ayırtın.

Bilgi için www.abda.com.tr veya Koşuyolu 0216 545 35 16 / Erenköy 0216 380 90 76 / Bakırköy 0212 571 22 32

