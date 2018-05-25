DAHA YEŞİL BESLEN!





Daha yeşil beslenmenin püf noktalarından bahsedelim mi?

1- Daha çok bitkisel besin içeren bir yaşam ve beslenme modeline geçmek için sıfırdan yazılmış bir besin programına ihtiyacın yok. Bunun yerine, hâlihazırda yediğiniz besinlerde birtakım ayarlamalar ve değişiklikler yap. Yediklerinin makro besin öğeleri (karbonhidrat, protein ve yağ) ile mikro besin öğeleri (vitamin ve mineraller) neler? Hayvansal gıdaları, aynı besin öğesi içeriğine sahip bitkilerle değiştir. Bunu yaparken de B12 vitamini, demir, çinko ve kalsiyum gibi çoğunlukla ve yüksek miktarda hayvansal gıdalarda bulunan mikro besin öğelerine özellikle dikkat göster.

2- Kendini her hafta yeni bir meyve, sebze, kuru baklagil ve farklı bir bitkisel besin maddesini denemek için zorla. Bu seni konforlu bölgeden çıkaracaktır ki bu pozitif bir adım. Seni yeni tarifler denemeye iter.

3- Peki ya protein? Vejetaryen ve veganların devamlı bu soruyla karşılaşmalarının bir nedeni var: Hayvansal ürünler, protein yapımı için şart olan dokuz temel aminoasidin tamamını içerirler. Bitkisel gıdalarsa teknik anlamda “kusursuz protein” kaynakları değildir (kinoa ve soya dışında). Beslenme planınızda tam proteinden yeterli miktarda olması için bazı besinleri birbiriyle kombine etmen gerekiyor. Pirinç ile fasulye veya mercimekle nohut gibi. Veganlar içinse bu eşleşme tofu ve seitan olabilir.

4- Ispanak, pazı veya roka gibi koyu yeşil yapraklı sebzeleri sinsice meyveli smoothie’ne ekle. İhtiyacın olan lif, kalsiyum, folik asidi alırken meyveler tadını güzelleştirecek.

5- Tamamen bitkisel gıdalarla beslenmek için haftada bir öğün belirle. Daha gözü kara biriysen bir öğünlük değil, “Etsiz Pazartesi” gibi bir günlük denemeler yapabilirsin. Eğer sebzelerle lezzetli bir şeyler hazırlayamayacağını düşünüyorsan profesyonellerden destek al. Vejetaryen veya vegan restoranlardan veya şeflerden yeni fikirler alabilirsin.

6- Zaman darlığı yaşadığında veya yorgunluk anlarında eski yeme alışkanlıklarına dönmen hiç de şaşırtıcı değil. Bunun önüne geçmek için hafta sonu bir iki saatini ayırıp bitkisel besinlerle hazırlanmış büyük bir salata yap. Hafta içinde öğlen veya akşam yemeklerine göre porsiyonla.

7- Vejetaryen kitaplardaki dünya mutfaklarından tarifler sayesinde yepyeni tatlar keşfedebilirsin. Farklı yiyecekler veya bildiğin yiyeceklerle farklı tatlar yaratmak, yeşile dönüş sürecini daha yaratıcı ve eğlenceli kılacaktır.

