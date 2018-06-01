DAHA TUTKULU OLMAK İÇİN





Yaratıcılık sağlığa iyi geliyor. Nasıl mı?

Günlük hayatta yaratıcı aktivite yapmak ruh sağlığını iyileştiriyor. 650 üniversite öğrencisi 13 gün boyunca deneyim ve duygularını aktardıkları bir günlük tuttular. Günlükleri inceleyen araştırmacılar, katılımcıların yaratıcı aktivitede bulundukları günlerde diğer günlere kıyasla daha heyecanlı ve tutkulu hissettiklerini saptadı. Katılımcılar yaratıcı aktivite olarak şiir yazma, yazı yazma, örgü örme, yeni yemek tarifleri deneme, resim yapma, grafik tasarım ve şarkı söyleme gibi eylemlerde bulunduklarını kaydetti.

Kaynak: Otago Üniversitesi (Yeni Zelanda)

