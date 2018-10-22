DAHA İYİ SEKS HAYATI İÇİN 10 ÖNERİ!

Cinselliğin daha ateşli, tutkulu ve ‘orgazmik’ olabileceği konusunda hemfikiriz. Bu nedenle mevzu seks olunca arayışımız hiç bitmiyor. Bu 10 öneriyle yatakta işler biraz daha ‘kızıştıracak’.

1- ONU DUŞA GÖTÜR

Islanmak ya da köpüklü olmak, daha önce bilmediğin erojen bölgelerini fark etmeni sağlayabilir. Sevgilinden sırtını ve omuzlarını bir süngerle yıkamasını iste. Ardından elleri göğüslerine ulaşsın ve oradan da aşağılara insin. Suyun ve duş jelinin verdiği his, süngerden sonra ellerinin çıplak olarak senin teninde dolaşması, alacağın zevki arttıracak.

2- ARZULANDIĞINI GÖR

Bir kadının seks sırasında aldığı zevkin bir bölümü de arzulandığını bilmekten gelir. Onun üzerine çıkabilir ve böylece seni ne kadar çok istediğini gözlerinde görebilirsin. Veya banyoda yüzün aynaya dönük olarak dur, o da senin arkana geçsin. Sen kendine dokunurken seni izlemesine de izin verebilirsin. Ona baktığında arzulandığını göreceksin ve bu da aldığın zevki arttıracak.

3- BAŞA DÖN VE YOĞUNLAŞ

Tahrik olduğun zaman beynin yeni deneyimlere açık hâle gelir. Normalde çekindiğin şeyleri denemek ise daha seksi gelmeye başlar. Eğer o boşaldıysa, ön sevişmeye geri dönebilir ve bu sırada bir seks oyuncağını da işe dâhil edebilirsin. Ya da ondan soğuk ve sıcak uyarıcılar (buz küpleri, ısıtıcı özellikli bir kayganlaştırıcı gibi) kullanmasını isteyebilirsin.

4- ADRENALİN ARTIŞI

Pencereler açıkken ya da arabadayken seks yapma fikri kulağına nasıl geliyor? Böyle bir değişiklik, orgazm için gerekli olan konsantrasyonu sağlamayabilir. Ancak her an birinin sizi görebileceği korkusunun, ikinizin de aldığı zevki arttıracağı kesin. (Ve evet, böyle bir şeyin olmasını istemiyorsanız ekstra dikkatli olmakta fayda var!)

5- YARAMAZ MESAJLAR AT

Uyarılma zihinde başlıyor! Ona bir sonraki buluşmanızı düşünmesini sağlayacak yaramaz bir mesaj at. İster sadece emoji gönder, ister yapmak istediklerini daha açık bir dille ifade eden bir mesaj…

6- SOHBET ŞART DEĞİL

Seks sonrası sohbet için onu (ve kendini) zorlama. Bazen seks sadece sekstir. Değerlendirmek zorunda değiliz! Tıpkı onun yaptığı gibi yap. Güzel bir uykunun keyfini çıkar.

7- OKUMA ZAMANI

Erotik romanlar okumak, entelektüel kimliğin için utanç nedeni olmasın: Çünkü bu kitaplar fiziksel ve duygusal hisleri birleştirerek çiftlere yardımcı oluyor. Partnerine kitaptan beğendiğin bölümleri okuyabilirsin.

8- SESİNİ YÜKSELT

Seks sırasında çığlık atman partnerinin çok hoşuna gidecek. Fakat bu sadece onun için yapacağın bir şey değil. Tantra’ya göre vücutta yedi enerji merkezi çakralar) var. Eğer yüksek sesler çıkarırsan enerjin yüksek merkezlere doğru çıkar, sessiz olursan enerji aşağıda kalır. Bizce bu duruma sessiz kalma.

9- SEKSİ KIYAFETLER GİY

Bunun için özel bir günü beklemene gerek yok. Aksine, onları normalde kullanmayacağın (ve partnerinin kullanacağını düşünmediği) bir anda ortaya çıkar ve giy. Böylelikle daha ilk saniyede onu şaşırtmış olacaksın.

10- FANTEZİLERE BAŞVUR

Zihninden “ayıp” şeyler geçirerek de sekse odaklanabilirsin. Seni her zaman uyarmayı başaran düşünceler, bir film şeridi gibi gözünün önünden geçsin. Bu fırsatı o sırada iş üstünde olan partnerin dışında birini düşünmek için de kullanabilirsin. Kendini suçlu hissetmene gerek yok! Önemli olan sonuç.

