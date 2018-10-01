DAHA İNCE BACAKLAR İÇİN YAPMAN GEREKENLER





Bacaklarının incelmesi için neler yapman gerektiğini Profesyonel Koç, Atlet Koçu ve Sağlıklı Yaşam Danışmanı Kemal Uysal açıklıyor.

Yağ yakımı sadece belirli bölgelerle kısıtlı kalmaz. Organ ve çevre yağlarından başlayarak vücudun her bölgesinde belirli oranlarda yağ azalır. Bacak incelmesi amacı ile yapsan bile, egzersiz kademeli olarak vücut yağlarını her bölgeden azaltır. Ancak alt kas grupları için yapılacak aerobik egzersizler (tempolu yürüyüş veya orta yoğunluklu bisiklet) sıkılaşma etkisi gösterir. Bisikletle yapılan egzersiz, yürüyüşe göre sıkılaşmayı daha hızlı sağlayabilir. Burada önemli nokta, optimal yağ yakımı için kalp atışını yağ yakım aralığında tutabiliyor olman. Bu aralık maksimum kalp atış hızının ortalama olarak yüzde 60-65 seviyelerinde gerçekleşir. Uygun bir beslenme programı ile de istediğin sonuca daha kısa sürede ulaşabilirsin.

