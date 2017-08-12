DAHA HIZLI KOŞMANI SAĞLAYACAK 3 İPUCU

Mesele basit: Daha hızlı koşmak istiyorsan, daha hızlı koşmak zorundasın!

1- Antrenman çeşitliliğini arttır.

Haftada bir kez hız çalışmaları yap. Kısa ve hızlı interval antrenmanları ya da uzun fartlek koşuları yapabilirsin. Buradaki asıl amaç, hızlı koşarken adım sıklığını artırmaktır. Bu antrenmanlar rutininin dışına çıkmanı ve vücudunun sınırlarını zorlamasını sağlar.

2- Formunu tepe koşularıyla geliştir

Tepe koşuları yapabilmeniz için, koşu rotana 100 metrelik bir yokuş eklemelisin. Bu yokuşu maksimum gücünün yüzde 85’iyle çık ve düşük tempoyla aşağı inerek toparlan. Yokuş yukarı çıkarken etkili bir formda koşabilmek için dizlerini yukarıya çek. Gücünü bu itişten alabilir ve ağırlık merkezini yine bu sayede öne doğru kaydırabilirsin. Bu esnada kollarını savurmak da tepeye çıkış gücünü artıracaktır.

3- Esnek ol

Her koşudan sonra kaslarını esneterek, sürekli esnek kalabilirsin. Ayrıca antrenman programını haftada bir kez yapacağın esneme ve kondisyon çalışmalarıyla güçlendirebilirsin. Zira dengeli kaslar sağlıklı koşuların temelini oluşturur. Vücudun sürekli olarak gerilmelerle mücadele ediyorsa, kuvvet üretmek yerine kuvvet harcarsın.