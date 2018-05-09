DAHA GÜZEL VE TEMİZ BİR CİLT İÇİN…





Cildin daha güzel ve temiz görünsün istiyorsan, haberimizde harika tüyolar bulabilirsin!

1- Cildine mola ver

Eğer birkaç gün de olsa fondöten ya da kapatıcı kullanmama gibi bir şansın varsa, bunu kesinlikle yapmalısın. Makyaj malzemelerinin kullanımına ara vermek cildinin nefes almasına ve detoks yapmasına imkan sunar.

2- Asla makyajla uyuma

Yapılan en büyük hatalardan birisi de makyajla yatağa girmektir. Yatağının yanında her daim temizleyiciler bulundurman işleri kolaylaştırır.

3- Yastık kılıflarını sık değiştir

Uyku sırasında saçındaki ve cildindeki yağlar sürekli olarak yastık kılıfına bulaşacak ve kirlenecektir. Bu durum zamanla cildinin zarar görmesine neden olur. Düzenli olarak yastık kılıflarını değiştirmen ve olabildiğince temiz tutman, bakteri oluşumunu engeller.

4- Telefonunu temizlemeyi unutma

Zaman zaman kullandığın telefonu antibakteriyel arındırıcılarla temizlemen, telefonunun temas ettiği bölgelerinde bakteri oluşumunu engelleyecektir.

5- Makyaj fırçalarını temizleme

En az 2 haftada bir fırçaları temizlemen gerekir. Fırçalar cildine her temas ettiğinde akne oluşumuna neden olabilecek bakterileri alır ve bir sonraki kullanımda cildine bu bakterileri daha fazlasıyla iade eder.

6- Düzenli egzersiz yap

Genel sağlığına olduğu kadar cilt sağlığına da iyi gelecektir. Çünkü düzenli egzersiz kan akışını hızlandırır ve daha temiz bir cildin yolunu açar.

7- Düzenli su tüket

Susuz kalmamak sindirim sistemine yardımcı olduğu kadar cilt bakımı için de bir hayli önemlidir. Tonlarca su içmek cildine artı bir etki sağlamaz, ama yeterli miktarda su içmek cilt sağlığını oldukça artıracaktır.

8- Düzenli uyku

Güzellik uykusu kesinlikle gerçektir. Cildinin nefes alması, rahatlaması ve yenilenmesi için gece boyunca düzgün bir uykuya ihtiyacın var.

9- Cildini sıkmaktan, sert ovmalardan kaçınmalısın.

Aknelerinle ya da cildindeki istenmeyen izlerle sürekli olarak uğraşman cildine rahatsızlık ve zarar verir. Bunun hiçbir faydasının olmaığının farkında olmalısın. Ayrıca sorunlu bölgelerle sürekli olarak uğraşman, bölgedeki bakterilerin diğer kısımlara da yayılmasıyla ve iltihaplarla sonuçlanabilir.

10- Yüzüne sürekli dokunma

Ellerini kontrol etmeyi bilmelisin. Ayrıca ellerindeki bakteri ve yağlar sürekli olarak vücudunun diğer kısımlarına yayılacaktır.

11- Yüzünü yıkamadan önce saçlarını yıka

Bu sıralamayı tutturdurduktan sonra cildindeki değişimi hissedeceksin.

12- Güneş kremi kullanımı

Güneş kremi kullanmak için yazı beklemene gerek yok. Güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için her daim güneş kremi kullanabilirsin.

13- Egzersizlerden önce ve sonra yüzünü yıka

“Önce” yıkamanın önemini kavramalısın. Gün boyu yüzünde kalan makyaj ve kozmetik malzemeleri ter ile birleşmemelidir. Bu yüzden antrenmanlardan önce yüzünü temiz tutmalısın.

14- Sigarayı bırak

Sigaranın zararlarını saymaya gerek bile yok. Daha sağlıklı ve genç bir cilt sigaradan kesinlikle uzak durmalısın. Çünkü sigara kullanımı demek, kırışıklıklar, kuruluk, çizgiler ve bol toksin demek.

15- Gözlüklerini temiz tut

Gözlük ya da güneş gözlüğü kullanıyorsan, bakteri oluşumunun önüne geçmek ve cildini korumak için mutlaka düzenli temizlik yapmalısın.

16- Makyaj malzemelerini son kullanma tarihi geçtikten sonra kullanma

Bakteriler tekrar iş başında. Cildini korumak için bu ürünleri asla son kullanma tarihi geçtikten sonra kullanmamalısın.

17- Rahatla ve stresten uzaklaş

Stres tüm sağlık sorunlarında başı çekiyor, akne de buna dahil. Banyo keyfini uzatarak ya da koşu bandında saatler geçirerek stresten uzaklaşabilirsin.

18- Yüzünü yıkamak için yatağa gittiğin zamanı bekleme

Yüzünü sabahları bir kez ve gece yatmadan önce bir kez yıkamak doğru şey gibi görünebilir, ama eve dönünce yüzünü yıkaman günün kirinden uzaklaşmak adına çok daha iyi.

19- Jinekoloğuna git

Hormonlar bazı sivilcelerde çok büyük rol oynarlar ve eğer daha önce hiç sivilceni patlatmadıysan, doktorunu aramanın zamanı gelmiştir. Regl döneminin öncesinde ve sırasında daha fazla sivilce patlatman normal, ancak sivilcelerin çene ve yanak bölgesinde yoğunlaşmışsa, ilk durağın jinekoloğun olmalı.

