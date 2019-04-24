Pilatesin cinsel hayatına ve en önemlisi orgazmlarına neler katabileceğini öğrenmek istemez misin?

Çoğu insan için pilates, düz bir karın demektir. Vücuda hacim kazandırmak için ise, çok daha fazla çalışmak gerekir. Fakat pilates yaparken, aynı zamanda pelvik kasların da çalıştığı gerçeğini unutmamak gerekir. Dahası, karın kaslarının en alt katmanında bulunan transversus abdominis ile, pelcik kaslar arasında nörolojik bir ilişki mevcut. Göbeğini omurgana her çekişinde, tıpkı pilates dersinde defalarca yaptığın gibi, pelvik kaslarını da çalıştırmış olursun. Bu, ekstra çabayla yapılan bir Kegel egzersizi demektir.

Genellikle vajina kasları olarak bilinen pelvik bölge, daha güçlü ve tatmin edici orgazmların anahtarıdır. Bu kasların güçlü olması, seks sırasında alınan hazzın katlanması demektir. Aynı zamanda, vajina kaslarının daha güçlü olması, partnerinin de daha fazla zevk alması demektir.

Pelvik bölgenin en alt kısmındaki kasları bile çalıştırmasının haricinde, pilates sıkı kalçaların ve alt omurganın da sağlığının anahtarıdır. Bu bölgenin daha da esnek hale gelmesi, hareketlerde yaşanan kısıtlamaların da önüne geçer.

Denge de tıpkı esneklik gibi pilatesin en önemli noktalarından birisidir. Birçok pilates egzersizi kalçaları ve bacakları sıkılaştırırken, hareket kabiliyetlerini de genişletir. Eklemlerin rahatlaması ve kasların esneklik kazamnası ise yatak odasında birçok seks pozisyonunu deneyebilmeni sağlar. Bu sayede daha önce denemeyediğin birçok seks pozisyonunu deneyebilirsin.

Aynı zamanda, dayanıklılığını ve gücünü artıracağın için cinsel performansın pilates sayesinde bir hayli artacaktır. Dahası, zihnin ile bedenin arasındaki bağ da kuvvetlenecek ve bedenini eskisine kıyasla çok daha derinden hissedebileceksin.