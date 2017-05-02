DAHA ETKİLİ KALDIRIŞLAR İÇİN…





Ağırlık antrenmanlarını daha verimli hale getirmek için kaslarını esnet.

Kuvvetli ve kaslı bir fiziğe sahip olmak için en önemli şey, esnek, çevik ve sağlıklı kaslara sahip olmaktır.

Kas inşası, kasların parçalanmasından ve onarımından oluşan yorucu bir döngüdür. Kasların yıkılması ve inşası konusunda ise işlerin biraz da yumuşak kısmına odaklanman gerekir. Kaslarını daha fazla büyütme yolunda, kaslarını esnetmen de sakatlık riskini azaltacaktır.

Antrenör Jen Widerstrom, kaslarını esneterek sağlama almanı sağlayacak 3 ayrı esneme hareketi gösteriyor:







The Cobra Roll Up

Widerstrom, “Bu hareket, olmazsa olmaz olan torakal omurga manipülasyonu sağlar, mobilite ve üst gövde artikülasyonu yaratır.” diyor. Düzgün torakal omurga mobilitesi ise daha etkili kaldırışlar yapmanızı sağlayan merkez bölgenizin sağlıklı kalması için vazgeçilmezdir.

Hip Flexor/Psoas Stretch

Widerstrom, bu hareket sayesinde, vücudunuzun aşırı çalışan iki bölgesini açabileceğinizi söylüyor. Masa başı işlerde çalışan kimseler günün büyük çoğunluğunu oturarak geçirdikleri için, belirli kasların esnetilmemesine bağlı olarak kaslarda kısıtlanma oluşabilir; bel ve kalça ağrıları meydana gelebilir.

Sakatlık riskinin önlenmesinin yanı sıra, uzun ve esnek kalça fleksörleri/psoas bölgesine sahip olmak, tüm vücuda kuvvet kazandırmak açısından da önemlidir.

Floor Bar with Roller

Widerstrom, kuvvet antrenmanlarından ötürü vücudumuzun alan kaybettiğini, bu esneme hareketinin ise özellikle göğüs, omuz ve kol bölgelerindeki sıkıştırıcı kuvvet etkisini ortadan kaldırmaya yarayabileceğini söylüyor. Kaybedilen alanın tekrar kazanılması, kaslardaki liflerin tamamının daha geniş bir hareket açısıyla işlemesini, dolayısıyla da antrenman veriminizin artmasını sağlar.

