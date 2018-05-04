DAHA ÇOK SU İÇ!





Daha çok su içmeyi günlük rutinin haline getirmek için yapman gerekenleri yazdık.

Alarm kur: Gün boyunca su içmeni hatırlatması için telefonunu kullan. Ayrıca ekrana bakmaya bir süre ara vermek, masanızdan kalkmak ve esnemek veya kısa bir yürüyüş yapmak için harika bir neden.

Fitness uygulamalarını kullan: Telefonundan su alımını takip et. Çoğu fitness uygulaması, gün boyunca kaç bardak su içtiğinizi gösterme özelliğine sahip.

Su şişeni değiştir: Daha şık bir şişede olması halinde, ideal su alımınıza ulaşmak senin için belki de daha kolay olur. Ayrıca pipet kullanmak da daha çok su içmenize yardımcı olur.

Meyve ile lezzet kat: Suya en sevdiğin taze meyveleri eklemeyi dene.

Stok yap: Eli boş yakalanma. Su şişelerini arabada, spor çantanda ve masanda bulundur.

Çay iç: Bir fincan bitki çayı ya da siyah çay seni hayli rahatlatacak.

Bir arkadaşınla harekete geç: Arkadaşınla birlikte bir ay boyunca, günde 8 bardak su içmeyi hedefle. Bunu yapmakla sadece fiziksel olarak bir farklılık hissetmekle kalmayacak, her gün çok su içmek için motive olacaksın.

Kalk ve su iç: Başucunda bir bardak su bulundur, zira uyanabilir, su içmek ve yarım kalan bir işinizi tamamlamak isteyebilirsin.

Post-it’leri dene: Evine ve ofisine, seni motive edecek şeylerle beraber, gidip gelip bir bardak su içmeni hatırlatan kağıtlar yapıştır. Çünkü bazen tek ihtiyacın olan şey biraz cesaret!

