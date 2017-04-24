DAHA ASİL YÜZ HATLARINA SAHİP OLMAK İÇİN: YANAK ESTETİĞİ





Günümüzde popüler kültürdeki ünlülerin gibi ,çok daha zarif ve asil yüz hatlarına sahip olmak bişektomi estetiği yani yanakta yağ alma ameliyatı ile mümkün.

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Gökhan Haytoğlu; bişektomi operasyonu ile yuvarlak geniş yanaklar incelerek yüze daha keskin hatların kazandırılması ile kişinin yüz estetiğinde bütünüyle bir farklılığa kavuşması sağlanmış olacağını anlattı.

Yanak hatlarının belirgin olması daha genç ve dinamik gösterir. Aksine, daha silik hatlara ve geniş yanaklara sahip kişiler olduğundan yaşlı ve yorgun gözükür. Amaç yüz hatlarında belirginleştirmeyi sağlayarak; genç ve çekici bir görünüm oluşturmaktır. Operasyon hastane şartlarında steril kurallarına uygun halde ağız içinden yapılan 1 cmlik kesiler içinden geçirilerek yapılmaktadır. Bu kesilerden girilerek elmacık kemiğin altında kalan yanağın etli kısmından yağ yastıkçıkları alınır ve kesiler kapatılır.

Yanak estetiği ile daha genç bir görünüme kavuşulur. Ayrıca yüzdeki yorgun ifade de ortadan kalkar. Ameliyattan sonra iki yanağın içinde ufak kendiliğinden eriyen dikişler olur. Bu süre içinde kolay yenilebilir yiyecekler tüketilerek katı yiyeceklerden kaçınılmalıdır. Enfeksiyonu önlemek için gargara kullanılması tavsiye edilir. Hasta aynı gün işine gidebilir. Yanağın tam şekli alması bir kaç haftayı bularak ortaya çıkar.

