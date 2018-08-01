D VİTAMİNİ ETKİSİ





Her geçen gün, D vitamininin faydaları ile ilgili yeni bir şey öğreniyoruz. İşte en yenisi: D vitamini takviyesi almak, Hassas Bağırsak Sendromu (İBS) belirtilerini yatıştırabiliyor. İngiltere’deki Sheffield Üniversitesi’nde ikisi arasındaki ilişkiyi inceleyen bir grup, İBS’si olan pek çok kişinin D vitamini eksikliği olduğunu buldu. Takviyelerin ayrıca daha iyi yaşam kalitesiyle ve karın ağrısı, şişkinlik ve ishalde düzelme ile bağlantısı bulundu. Bilim adamları daha fazla araştırma yapılması gerektiğini kabul etse de, yapılan çalışmanın yazarı Dr. Bernard Corfe, “Bulgular, İBS’li kişilerin D vitamini seviyelerini kontrol ettirmesi ve büyük çoğunlukla da takviyelerden yararlanması gerektiğini gösteriyor” diyor. Kan testi için doktorundan randevu alabilirsin.

