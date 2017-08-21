D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNE KARŞI SOMON, SÜT VE GÜNEŞ





Son yapılan araştırmalar D vitamini eksikliğinin önceden bilinenden daha önemli bir vitamin olduğu ve eksikliğinin ise tahmin edilenden çok daha yaygın bir hastalık olduğunu ortaya koydu. Medical Park Fatih Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ziya Mocan, D vitamini eksikliğinde hangi hastalıkların ortaya çıktığı ve eksikliğin nasıl giderilebileceği konusunda önemli açıklamalar yaptı.

D vitamini yağda eriyen bir vitamin olup vücudun yağ hücrelerinde depo edilir. En önemli görevi gıdalar ile alınan kalsiyumun kemik gelişimine sağladığı katkıdır. Bitkilerde D2 vitamini bulunurken, hayvanlarda ise D3 vitamini bulunur. Medical Park Fatih Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ziya Mocan, D vitaminin en çok somon balığı, ton balığı, sardalya ve hamsi balığında depolandığını belirterek, besinlerin yanı sıra güneş ışınlarından gelen vitamini direk almanın da önemli olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Mocan, konuyla ilgili şu bilgileri verdi;

SOMON TEK BAŞINA D VİTAMİNİ DEPOSU

Az güneş gören kuzey ülkelerinde ise özellikle somon balığı insanların D vitamini ihtiyacını tek başına karşılar. Bir yumurta sarısı günlük D vitamini ihtiyacının yüzde 10’nunu karşılarken süt, peynir, yoğurt gibi gıdalar önemli bir kısmını karşılamış olur.

GÜNDE 15 DAKİKA GÜNEŞLEN!

D vitamininin ana kaynağı güneşten aldığımız ultraviole ışınlarıdır. Güneş ışınlarının dik geldiği öğlen saatlerinde güneş yağı kullanmadan veya az kullanarak 10-15 dk. güneşte kalmak vücudun D vitamini ihtiyacını karşılayacaktır. Bu güneşlenme esnasında ışınların vücuda direk temas etmesine dikkat edilmelidir. Güneşlenirken kapalı kalan sırt, koltuk altı, bacak gibi bölgelerinde güneş ışığı görmesinin yararı olacaktır. Bunu yaparken sıcak havanın olumsuz etkilerine karşı baş mutlaka büyük bir şapka ile korunmalı veya gölgede tutulmalıdır.

ÖZELLİKLE HAMİLE VE YAŞLILAR…

Özellikle güneşle az teması olan kişilerde hamilelerde ve yaşlılarda D vitamini eksikliği en sık rastlanan sorunlardandır. Hamile ve yaşlılar, bu vitamine diğer insanlara oranla daha fazla ihtiyaç duyar.

VÜCUT DİRENCİNİ ARTTIRIYOR…

D vitamini son yıllarda kemik gelişimine sağladığı katkılar dışında vücut direncini arttırıcı ve metabolizmayı hızlandırıcı etkileri olduğu da görülmüştür. Yapılan çalışmalar vücuttaki mikropların D vitamini sayesinde öldüğünü ortaya çıkarmıştır.

EKSİKLİĞİ OBEZİTE OLUŞUMUNDA ETKİLİ

Obezite oluşumunda izah edilemeyen bir D vitamini eksikliği görülmektedir. İnsülin direnci bu vitaminin eksikliğinde daha sık görüldüğü için önce obeziteye ileriki dönemlerde de hipertansiyona yol açabilmektedir.

GRİP NEDENİ…

Yeterli miktarda karşılanamayan D vitamini eksikliği; uzun süren üst solunum yolu enfeksiyonlarına ve gribal enfeksiyonlara neden olur. Bunlara bağlı olarak da halsizlik, sedef hastalığı, diyabet astım, Alzheimer, epilepsi, kanser ve depresyon riskini arttırmış olur. Özellikle çocuklarda D vitamini eksikliği büyüme geriliği ve kırıklara yol açarken, yaşlılarda ise en sık karşılaştığımız kemik erimesi hastalığına yol açmaktadır.

İHTİYACIMIZ OLAN D VİTAMİNİ

Günlük D vitamini ihtiyacı bebeklerde 400 ünite, hamillerde 600 ünite, yaşlılarda ise 800 ünitedir.

