CRYOTERAPİ’NİN FAYDALARINDAN BAHSEDELİM Mİ?





Yazı İşleri Müdürümüz Pınar Şen, -110 derecede Cryoterapi’yi deneyimledi ve kendini çok enerjik hissettiğini söylüyor. Bu terapi yöntemini keşfetmeye ne dersin?

Soğuk kür anlamına gelen cryoterapi; vücudun ekstrem soğukla tedavi edildiği, rejenerasyon, kilo verme, anti-aging ve wellbeing (iyi hissetme) gibi dört temel alanda fayda sağlayan bir terapi yöntemi. Tarihi Antik Mısır’a kadar uzanan ve 1980’lerin başında Japon bir doktorun romatizma ve eklem ağrılarının tedavisi için bulduğu bu yöntem, 2012 yılında Polonya Milli Takımı’nın olimpiyatlara hazırlanırken kullanılmasıyla daha da popüler hale geliyor. Son yıllarda da vücudun tamamını ya da bir bölgesini sıfırın altında ısıya maruz bırakarak çeşitli faydalar elde etmek amacıyla yapılıyor.

Nasıl uygulandığına gelirsek… Kişinin kondisyonuna ve ten rengine göre, -110 ile -140 derecelerde, 2-3 dk arasında değişen sürelerde bir makineye giriliyor. Faydaları ilk 90 saniye içerisinde gerçekleşen bu tedavi yönteminde, vücut ilk reaksiyonla birlikte kanı yaşamsal organların olduğu core bölgeye alıyor ve 90 saniye sonra da tamamen temizlenmiş ve oksijeni yükselmiş olan kan vücuda geri pompalanmaya başlanıyor.

Profesyonel sporcular ve günlük rutininde egzersiz olan insanlar için epey önemli olan cryoterapi; egzersiz öncesi uygulandığında kandaki oksijen miktarını artırıyor çok daha iyi antrenman yapmaya yardımcı oluyor. Egzersiz sonrası yenilenme sürecine yardımcı olan bu yöntem kas ağrılarını azaltırken enflamasyonu kökten çözüyor ve iyileşmeyi hızlandırıyor. Bazal metabolizma hızına göre tek bir seansta 800 kaloriye kadar yakmayı vadettiğini de belirtelim.

Cryoterapi tedavileri hücre yenilenmesini arttırmak, cilt tonunu iyileştirmek, kırışıklıkları azaltmak, cilt gerginliğini sağlamak, kolajen seviyelerini arttırarak yaşlanmayı yavaşlatmak ve çeşitli cilt sorunlarını tedavi etmek için kullanılıyor. Böylece ciltteki ödemlerin, göz altı morluklarının ve cilt lekelenmelerinin önüne geçilmiş oluyor.

Bu tedavileri haftada iki seans deneyimlemek, yaşam kalitesini artırırken mental sağlığa da iyi geliyor. Endorfinle birlikte kişinin enerji seviyelerinin de değişmesine, gün boyunca mutlu ve zinde hissetmesine yardımcı oluyor. Örneğin önemli bir toplantın olduğunda ya da iyi hissetmediğinde bile tercih edebileceğin cryoterapi, ruhuna da bedenine de iyi gelebiliyor.

Kolay üşüyebilen biri olsan bile, o soğuğa girmek seni korkutmasın. Çok kolay mekanizmayla çalışan makineye girdiğin anda işi eğlenceye çevirebilir, dilediğin şarkıyı açarak dans edebilirsin. Ayrıca tedaviden önce ve sonra, fizyoterapist ya da hemşireler tarafından kontrol amaçlı olarak tansiyon ölçümü yapıldığını da belirtelim. Ancak dolaşım ve kalp bozukluğu olanlar, hamileler ve vücudunda metal plaka olan kişiler bu tedaviden yararlanamıyor.

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