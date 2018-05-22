CROSSFIT SONRASI AĞRILARIN İÇİN…





Yoğun bir egzersiz sonrası kas ve eklemlerin nasıl ağrıdığını çok iyi biliriz. Pek çok kadın bu ağrıları dinlendirmek için foam roller ya da buz uygulamasından medet umuyor. Ancak bunlara alternatif olarak piyasada bulabileceğin çok güzel bitkisel masaj yağları da var. Bu acılı süreci keyifli bir kişisel bakım ritüeline dönüştürmeye ne dersin?

1 // PRESSY KAFUR YAĞI

Katkı maddesi içermeyen ve yüzde 100 doğal olan bu uçucu yağ, soğuktan kristalleşmiş veya yaşlanmış ağaçların yarıklarındaki kristalleşmiş kafurdan elde ediliyor. Kafurun, kas ağrılarını rahatlatıcı özelliği bulunuyor. (35 TL; pressy.com.tr)

2 //BIOLOGIE KAS RAHATLATICI VÜCUT YAĞI

İçeriğinde antioksidan bakımından oldukça zengin olan üzüm çekirdeği yağı bulunan bu masaj yağı, gergin kasları gevşetmek için ideal. (159,90 TL; chakra.com.tr)

3 // LIGNE ST. BARTH KAFUR VE MENTOLLÜ MASAJ YAĞI

Spor masajları için ideal olan bu yağ, kas ağrılarını gidermenin yanı sıra soğuk algınlığı, burkulma ve romatizma ağrılarına da iyi geliyor. (306 TL; nubia.com.tr)

