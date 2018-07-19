CROSSFIT GERÇEKLERİ





CrossFit ile aran nasıl? Bu gerçekleri bilmende de yarar var.

CrossFit, tüm vücudu aynıanda çalıştırarak etkili sonuçlar verdiği için kısa sürede yaygın hâle geldi. Fakat kontrollü bir şekilde yapılmadığında ne yazık ki faydadan çok zararı olabiliyor. Kişisel Sporcu Koçları ve MT Personal Coaching markasının kurucuları Tolga Miniç ve Meral Yılmaz, sakatlık riskinden uzak kalmak için CrossFit antrenmanının 45 dakikayı geçmemesi gerektiği konusunda uyarıyor: “CrossFit sınırları

zorlayan bir dizi antrenman içeriyor. Bu da kardiyovasküler zorlanmalara yol açabiliyor. Her yaştan insanın yapabileceği bir spor olmasına karşın, yeterince dayanıklılığı olmayan ya da sağlık sorunları olan kişiler için bazı riskler içerebiliyor.”

Kısacası, sınırlarını fazla zorlamamaya ve mutlaka uzman bir antrenör gözetiminde olmaya dikkat et.

