ÇÖZÜM BALIK





Kalbin için balık ye.

Nutrition, Metabolism, and Cardiovascular Diseases adlı dergide yayımlanan bir çalışma, haftada dört ya da daha fazla porsiyon balık tüketimi içeren Akdeniz stili bir diyetin kalbin için en doğru seçim olabileceğini söylüyor. Bu tarz bir diyet uygulayan insanlarda kalp krizi riski, daha az balık tüketenlere oranla yüzde 38 daha düşük. Yağlı balıklar (somon, alabalık, palamut ve ringa balığı gibi) yağsız balıklara göre düşük kalp krizi oranıyla daha fazla ilişkilendiriliyor. Araştırmacılar, bunun sebebinin muhtemelen omega-3 içeriğinin daha fazla olması olduğunu söylüyorlar.

Ayrıca balığın ne kadar yağlı olursa kalbe o kadar yararlı olacağını unutma. Somon harika bir seçim.

