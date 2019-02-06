En yakın arkadaşının doğum günü, kız kardeşinin terfi kutlaması ya da bekârlığa veda partin… Aşırıya kaçtığın bir akşam sonrasında nasıl toparlanacaksın? Öncelikle bu durumdan ders çıkararak… Bunu zaten yaptıysan, ikinci olarak şimdiki önerilerimizi uygula.

KAHVALTI

Yulaf, alkolün asitliğini nötralize etmeyi kolaylaştırır. Muz, kaybettiğin potasyumu geri kazanmana yardımcı olur. Hindistan cevizi suyu ise susuzluğu engeller. Şimdi tüm bunları bir kâsede birleştir; çay ve kahveden de uzak dur. Biraz enerjiye ihtiyacın varsa yulafının yanında yeşil çay içmeyi deneyebilirsin

ÖĞLE YEMEĞİ

Bir gece önce sık sık tuvalete gittiğin için vücudun kaybettiğin şeyleri yerine geri koymak adına elektrolitlere ihtiyaç duyar. Et suyuyla yapılmış bir çorba, sana ihtiyacın olan sodyum ve sıvı desteğini sunar.

ARA ÖĞÜN

Yumurtanın içindeki sistein, alkol şekerini ve etanolü parçalamak için organlara yardımcı olur. Krakerlerin içindeki karbonhidrat, kan şekerini yükseltir. Domates suyu ise, düşük sodyum seviyesini normale getirir.

AKŞAM YEMEĞİ

Somonda bulunan antienflamatuvar özellikteki yağlar, prostaglandin hormonunun üretimini yavaşlatabilir. Zencefil suyu da faydalı olabilir. Böylece kendini çok daha iyi hissetmeye başlayacaksın.