Anne olduktan sonra eşinle olan ilişkin nasıl değişir? Tartışmalara hangi çözümler getirilebilir? Tüm bu soruları yanıtlıyoruz.

Çocuklar en güçlü ilişkilerde bile anlaşmazlıklar çıkmasına yol açabilir. Yaygın tartışma konularına gerçekçi çözümler sunarak yardımına yetişiyoruz.

DURMADAN TARTIŞIYORSUNUZ.

ÇÖZÜM: Teşekkür etmek. Neden mi? Birbirlerine minnettarlık gösteren çiftlerin evlilikleri daha sağlam oluyor. How Not to Hate Your Husband After Kids kitabının yazarı Jancee Dunn, “Yapması gereken bir şeyi unuttu diye sinirlendiğin zamanlarda, eşinin iyi niyetine ve çabalarına odaklanmak işe yarayacaktır” diyor.

HER ŞEYLE SENİN İLGİLENMEN BEKLENİYOR.

ÇÖZÜ: Bu zihinsel yük ağır gelebilir. Hafiftletmek için bazı şeyleri eşine devretmen gerek. Dunn, eşine eğer işlerin birazını üstlenirse ikisinin de daha mutlu olacaklarını söylemiş. Eşi görev paylaşımı yapmaya başladıkça, hem Dunn’ın kızgınlığı azalmış hem de eşi kendisini aileye daha yakın hissetmeye başlamış.

EŞİN ÇOCUĞUNUZA GÖSTERDİĞİN İLGİYİ KISKANIYOR.

ÇÖZÜM: Bir pazar sabahını ikinize ayır, çocuğunu annene ya da ilgilenebilecek birine bırak ve eşinle brunch keyfi yap. Happily Married With Kids: It’s Not a Fairy Tale kitabının yazarı Dr. Carol Ummel Lindquist, “Eşine onunla vakit geçirmenin hâlâ önceliklerin arasında olduğunu göstermek, kendini ihmal edilmiş hissetmesine engel olabilir” diyor.

ÇOCUĞUNUZ TEK SOHBET KONUSU OLDU.

ÇÖZÜM: Her gece sohbet etmek için en az 10 dakikanızı ayırın. Bu esnada yasaklı olan tek sohbet konusu ise çocuk olsun. Dunn, “Bunu yaptığımızda ilk başta konuşacak bir şeyler bulmakta zorlandık ve bu endişe vericiydi. Fakat gittikçe kolaylaştı ve ebeveyn yerine iki insan olarak yeniden iletişime geçmemize yardımcı oldu” diyor.

ARANIZDAKİ KIVILCIM KAYBOLDU.

ÇÖZÜM: Yeni bir restoran deneyin, birlikte sanat kursuna kaydolun veya bir konsere gidin. Düzenli olarak birlikte yeni deneyimler yaşayan çiftler, durmadan aynı şeyleri yapan çiftlere kıyasla evliliklerinde daha mutlu oluyor. Lindquist, çocuğunuzla beraber yaptığınız yeni bir aktivitenin bile işe yarayacağını söylüyor.