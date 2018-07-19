ÇOCUKLUK HASTALIKLARI GERİ Mİ DÖNÜYOR?





Bazı bulaşıcı hastalıklar yeniden diriliyor ve çocukluğunda aşı yaptırmış olsan bile etkilenme ihtimalin var. WH konuyu araştırdı.

Bu bir virüs. Geçmesini beklemen gerekiyor.” 29 yaşındaki Jess Butler geçtiğimiz yılın Kasım ayında kuru öksürük şikayetiyle doktora gittiğinde ona söylenen buydu. İki hafta sonra, yoğun öksürük krizlerinden ötürü –ki bunlar genelde kusmaya neden oluyordu- kaburgaları zedelenmişti. Doktora tekrar gittiğinde bu kez ona bronşit olduğu söylendi. Ardından bir hafta bile geçmeden gerçek sanık ortaya çıktı: Boğmaca. Jess, “Bu hastalığın geçmişte kaldığını düşünüyordum. Doğru ilaçları kullanmama rağmen öksürüğüm iki ay kadar devam etti” diyor.

Jess’in yaşadıkları, sadece ona özel bir durum değil. Bir zamanlar tarihe karışan hastalıklar geri dönüyor. Hatta intikam alıyor bile diyebiliriz: Geçtiğimiz yıl ABD’de 118 kişiye kızamık bulaştı, Hawaii’de ise 800’den fazla insana kabakulak teşhisi kondu. Boğmaca vakaları 80’lerden beri artıyor; rakamlar altı yıl önce 48 binden fazla vaka ile zirveyi gördü. Ve tıpkı Jess gibi bu hastalıklara karşı aşı olmuş insanlar bile tekrar hastalanabiliyor.

Peki, bu nasıl mümkün olabilir? Bulaşıcı hastalıklar konusunda uzman olan, Los Angeles’taki Kaliforniya Üniversitesi’nden Dr. Tara Vijayan, bazı aşıların zaman içinde etkinliğini yitirdiğini söylüyor. Özellikle yurt dışında çocuklarda aşı yaptırma oranı giderek düşüyor çünkü bazı ebeveynler aksi ispat edilmiş olsa da aşının otizmle bağlantılı olduğuna inanıyor. Aşı karşıtı söylemler, bütün toplumları büyük risk altına alıyor. Çünkü aşı yaptırmayan insan sayısı arttıkça, hastalığın yayılması için daha çok fırsat oluşuyor. EKMUD Erişkin Bağışıklama Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. İftihar Köksal, “Çocukluk yaş grubunda ülkemizde rutin olarak uygulanan aşılardan herhangi birini çocukluk yaşlarında almamış veya tamamlamamış yetişkinlerde, eksik aşı veya eksik dozlar tamamlanmalı” diyor. Aşıları tamamlanmış yetişkinler için ise şunu tavsiye ediyor: “Yıllar içinde bağışıklık düzeyi azalabileceği için bu aşıların devamı niteliğinde olan ve tekrar dozlardan oluşan aşı programları uygulanmalı.”

Modern tıp sayesinde bugün kızamık, boğmaca, kabakulak gibi hastalıklar eskiden olduğundan çok daha az ölümcül. Ancak nadiren de olsa hâlâ zatürre gibi ciddi komplikasyonlara neden olabiliyorlar. Üstelik oldukça bulaşıcılar. Kaygı uyandıran ama önlenebilir üç hastalık hakkında bilgi sahibi olarak kendini koruyabilirsin.

KIZAMIK

İŞARETLERİ TANI İlk işaretler öksürük ve burun akıntısı oluyor. Hasta kişilerin genelde üç-beş gün sonra ateşi çıkıyor ve cildinde kırmızı, lekeli, düz noktalar beliriyor.

YAKALANDIĞINI DÜŞÜNÜYORSAN Doktora git ve kızamık teşhisi konursa eve kapan –cildinde kızarıklıklar çıktıktan sonraki dört gün boyunca hastalığın bulaşıcı. Öksürürken ağzını ve burnunu kapatmaya özen göster. Çünkü virüs havada iki saate kadar yaşayabiliyor. Eğer sersemlik, uyuşukluk ya da halüsinasyon gibi belirtiler yaşarsan, hemen acil servise git.

AŞININ İÇYÜZÜ 1990’dan sonra doğduysan ve çocukken kızamık aşısı yaptırdıysan, güvendesin. Daha erken doğmuş olup aşı yaptıranların yeniden aşılanması gerekebilir; çünkü tavsiye edilen doz, korumayı arttırmak için o yıl iki katına çıkarılmıştı. Daha önce hiç aşılanmadıysan Kızamık Kızamıkçık Kabakulak aşısından (KKK) iki doz yaptırabilirsin; bu doz hastalığı def etmekte yüzde 97 başarılı. Bağışıklık durumundan emin değil misin? Emin olmak için doktora giderek test yaptırabilirsin.

SEYAHAT TAVSİYESİ Romanya, İtalya, Hindistan ve Filipinler bir süredir kızamık salgınıyla mücadele ediyor. Pasaportunla beraber bağışıklığını da yenilesen iyi olur.

KABAKULAK

İŞARETLERİ TANI Grip gibi düşün; baş ağrısı, ateş, kas ağrısı, hâlsizlik ve iştah kaybı… Ama tek bir farkla: Tükürük bezlerin bir sincabın yanakları gibi şişiyor ve ağrıyor. Öksürük ve hapşırık da görülebiliyor. Diğer yandan hastalığı kapan kişilerin üçte biri hiçbir belirti göstermiyor.

YAKALANDIĞINI DÜŞÜNÜYORSAN Tükürük bezlerinde şişkinlik görüldükten sonraki beş gün hastalığın bulaşıcı. Belirtiler bir hafta kadar sürüyor. Doktor teşhis koyduktan sonra evde dinlenip bol su içmek dışında yapabileceğin bir şey yok. Sağlıklı hissetmeye başlaman iki hafta sürebilir.

AŞININ İÇYÜZÜ Eğer tıbbi kayıtlar (ya da kan testi), KKK aşının olmadığını gösteriyorsa ya da artık bağışıklık sisteminin bu hastalığa karşı savunması yoksa, sana 28 gün arayla iki doz aşı verilebilir. Bu aşıyı yaptırman önemli. Çünkü kabakulak yetişkinlerde beyin iltihaplanması gibi komplikasyonlara daha çok neden oluyor.

SEYAHAT TAVSİYESİ Kabakulak Avrupa, Asya, Pasifik ve Afrika’nın bazı bölümlerinde yaygın; o yüzden aşı dozlarını tamamlamadıysan bu bölgelere seyahat etmemelisin.

BOĞMACA

İŞARETLERİ TANI Baştaki belirtiler soğuk algınlığını andırabilir: Burun akıntısı, hafif öksürük, hatta belki ateş. Bir ya da iki hafta sonra hastalarda bağırtıyı andıran hızlı bir öksürük krizi başlar. Bu kriz bir dakika ya da daha fazla sürebilir ve nefes almayı zorlaştırır. Bazı vakalarda aşırı öksürmek yorgunluğa, kusmaya, hatta kaburgaların çatlamasına neden olabilir.

YAKALANDIĞINI DÜŞÜNÜYORSAN Derhal doktora git. Boğmaca bakteriyel bir enfeksiyondur, o yüzden doktorun sana antibiyotik reçete edecektir. Ne kadar erken almaya başlarsan o kadar hızlı iyileşirsin. İlacı kullanmaya başladıktan beş gün sonra artık hastalık bulaşıcı değildir. Tamamen iyileşmek aylar sürebilir (Çinliler bu yüzden boğmacaya “100 gün süren öksürük” diyor).

AŞININ İÇYÜZÜ Altı yaşından küçük çocuklara Difteri/Tetanoz/Boğmaca Aşısı (DTaP); bir yıl sonra ise tek doz devam aşısı olan Tdap yapılıyor. Yetişkinlerin ikinci aşıyı her 10 yılda bir yaptırması gerekiyor. En son ne zaman yaptırdığını hatırlamıyor musun? Aşıyı yaptırmaktan çekinme; çünkü kan testleri sana kesin bir tarih veremiyor. Kadınlar da her hamilelikte Tdap aşısını yaptırmalı çünkü boğmaca bebekler için ölümcül olabiliyor. (Eğer bebeklerle çok vakit geçiriyorsan, senin de aşı yaptırman bu yüzden çok önemli.)

SEYAHAT TAVSİYESİ 2015 yılında Dünya Sağlık Örgütü, çoğu gelişmekte olan ülkelerde olmak üzere 140 binden fazla vaka raporladı. Yurt dışına çıkarken aşının güncel olup olmadığını kontrol et.

Kaynaklar: Dr. P. Phillips Hospital Orlando Health’ten Dr. Antonio Crespo; Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD), Erişkin Bağışıklama Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. İftihar Köksal

Küresel Takviye

Uluslararası yolcular çocuk felcini (genelde kirlenmiş gıda ya da sudan bulaşan bir virüs; sinir hasarı ve felce neden olabiliyor) ve kızamıkçığı da (rubella virüsünün neden olduğu, havada taşınan, kızamık benzeri kaşıntıya neden olan hastalık) radarına almalı. Şu anda Pakistan, Afganistan ve Nijerya çocuk felci salgınıyla mücadele ederken; Çin, Hindistan, Bangladeş, Polonya ve Almanya’yı da kızamıkçık vuruyor. Bağışıklık durumunu kontrol etmek için seyahatlerin öncesinde doktora git ve gerekiyorsa yeniden aşı yaptır.

