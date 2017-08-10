ÇOCUKLARA SAĞLIKLI ARA ÖĞÜN İÇİN TATLI ÇÖZÜMLER





Özellikle gelişim döneminde çocukların kalsiyum ihtiyaçlarını karşılamak için en değerli besin maddelerinden biri olan süt, bir süre sonra sıkıcı hale gelebilir.

Süt içmeyi reddeden çocuklar da anne babayı endişeye sürükleyebilir. Bu durumda imdada yetişen süt tatlıları lezzetli bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü 200 gramlık bir porsiyon süt tatlısı çocukların günlük süt ihtiyacının yüzde 20’sini karşılıyor. İçerisinde protein, kalsiyum, A, B1 ve B2 vitaminlerini barındıran süt tatlıları çocuklar için sağlıklı bir ara öğün oluşturuyor.

Protein, kalsiyum, A, B1 ve B2 vitaminleri bakımından zengin olan süt tatlılarının bir porsiyonu (200gram) 1-3 yaş arası bebeklerde günlük süt ihtiyacının yüzde 15’ini, çocuklarda, hamile ve emziren kadınlarda yüzde 20’sini, yetişkinlerde ise yüzde 25’ini karşılıyor.

Süt proteinlerinin biyolojik değerleri, bitkisel proteinlere göre daha yüksektir. İnsan metabolizması diğer proteinlere nazaran süt proteinlerinden daha iyi faydalanabilir. Süt proteinleri 1-3 yaş arası bebeklerde ve çocuklarda büyüme ve gelişmeyi sağlarken, 200 gramlık bir porsiyon sütlü tatlı çocuklarda günlük süt ihtiyacının yüzde 20’sini karşılar.



