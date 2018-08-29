ClinicUp İLE FAZLA KİLOLARIN KONTROL ALTINDA





ClinicUp‘un geniş kapsamlı zayıflama ve incelme programı ile plajlarda özgürce ve filtresiz dolaşmanın keyfini sürmeye devam et!

Fazla kilolarından hızlıca kurtulmak isteyenler, ClinicUp‘un geniş kapsamlı zayıflama ve incelme programı ile form tutuyor. Plajlarda özgürce ve filtresiz dolaşmanın keyfini, her sosyal medya karesinde güzel görünmenizi sağlayacak etkili ve kesin çözümleri ile ClinicUP sağlıkla güzelleşmek isteyen hastalarını Nişantaşı’ndaki merkezinde ağırlıyor.

ClinicUp zayıflama meselesine geniş kapsamlı bir çerçeveden yaklaşıyor.

Klinik bünyesinde hizmet veren uzman diyetisyen görüşmesi ile başlayan yolculuk, yapılan ölçümler ve konsültasyonlar sonrasında bir tedavi sürecine dönüşüyor.

Tedavi sürecinde kişi, lenf drenaj cihazına ilk gün bağlanıp 1 gun aralıklı olarak 3 defa hizmet alıyor. Uzman estetisyenler tarafından uygulanan 4 seans Velashape ve 4 seans Ultrashape uygulaması ile tedavi protokolü takip ediliyor. İhtiyaç dahilinde hasta, medikal estetik doktorunun uygulayacağı mezoterapi işlemlerine yönlendiriliyor.

Hastalarına kendilerini evlerinde gibi hissettirmeye özen gösteren ClinicUp; anti-aging, medikal estetik uygulamaları, cilt bakımları, sağlıklı yaşam & zayıflama çözümleri ve plastik cerrahi alanlarına getirdikleri yenilikçi yaklaşımla güvenle ve sağlıkla güzelleşmek için söz veriyor.

Dünyadaki estetik trendlerini yakından takip eden vizyoner yönetim anlayışı ile Clinic-Up,hastalarına doğal müdahalelerde bulunarak, sağlıkla güzelleşmenin mümkün olduğunu kanıtlıyor. Yapılan estetik müdahalelerde, doğal görüntünün korunmasına her daim özen gösteriliyor.

Tüm bu uygulamaların ekonomik ve ulaşılabilir olması noktasında da müşterinden yana bir tavır sergileyen Clinic-Up, öğle yemeği arasında, önemli bir toplantı öncesinde ya da özel bir kutlama öncesinde kısa sürede gerçekleştirdiği mucizevi dokunuşlarla kendinizi daha özel ve daha güzel hissetmeni sağlıyor.

Clinic-Up’ın doğal müdahaleleriyle, filtrelere ihtiyacın olmadan güvenle güzelleşmenin keyfini sürebilirsin.

