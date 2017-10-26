CIVA NASIL DENİZ ÜRÜNLERİNİN İÇİNE GİRDİ?





Araştırmacılar, cıvanın nasıl olup da deniz ürünlerinin içine girebildiğini çözdü. Bunun nedeni, Çin ve Hindistan gibi endüstrileşmiş ülkelerden dünya okyanuslarına sızan kirlilik.

Uzmanlar denizdeki cıva seviyesinin, içinde bulunduğumuz yüzyılın ortalarında iki katına çıkabileceğinden endişe duyuyor. Bu kötü bir haber çünkü yüksek miktarda cıva, insan beynine ciddi ölçüde zarar veriyor. Ancak balık yemeyi bırakmana gerek yok. Michigan Üniversitesi’nden Doktor Joel Blum, uzmanların tavsiye ettiği şekilde haftada 180 gramlık iki porsiyon balığı tüketebileceğini söylüyor. Ancak kılıç balığı, köpek balığı, ton balığı gibi büyük vahşi balıkların etinden kaçınmalısın, en yüksek miktarda cıvayı bunlar içeriyor.

