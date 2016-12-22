AĞIR ÇİŞ KOKUSU ALARMI!





Kimse banyoda kötü sürprizlerle karşılaşmak istemez. Örneğin çişini yaparken aldığın koku, daha önce duyduğun hiçbir şeye benzemiyor, o zaman (ç)işin içinde bir tuhaflık var! Bunun pek çok nedeni olabilir.

1- Dehidrasyon

İlk akla gelen sıvı kaybı! Eğer gün içinde yeterince su içmediysen çişinin rengi de kokusu da normalden çok da yoğun ve kokulu olur. Vücudunun susuz kaldığını, idrarın koyu sarı renginden anlayabilirsin. Özellikle bol alkol tüketilen geceleden sonra koyu ve kokulu çişle karşılaşmak, kaçınılmaz bir gerçek. Her zaman yanında bir şişe su bulundurmaya özen göster.

2- Garip bir şey yediysen

Bazı belli başlı besinler; Brüksel lahanası, soğan, baharatlar, somon, sarımsak, alkol ve hatta kahve bile çişin kokusunun büyük ölçüde değişmesine neden olur.

3- Üriner Enfeksiyon

İdrarın kötü kokmasının en bilindik tıbbi rahatsızlıklarından biri üriner enfeksiyon. Enfeksiyona yol açan bakteri, ürini kanlı ve/ya bulanık hale getiriyor. Eğer üriner enfeksiyon riskin varsa, acil olarak doktoruna başvur ve antibiyotik kullanmaya başla.

4- Diyabet mi yoksa?

Eğer idrarının kokusu meyvemsiyse, bu, böbreklerindeki ekstra şekerden kaynaklanıyor. Kan değerlerine baktırmanda fayda var.

5- Duşta parfümlü jeller kullanıyorsan…

Duş sırasında vajinayı çeşitli kokulu ve antibakteriyel jellerle temizleyerek bakımına önem verdiğini düşünenler aslında, o bölgeye zarar verdiğini ve çeşitli rahatsızlıklara davetiye çıkardığını bilmiyor. Aslında bu jelleri, vajinadan salgılanan salgıların bakterilere karşı öldürücü ve vücudu koruyucu etkisi nedeniyle mümkün olduğunca vajinanın dışına sürmek gerekiyor.

6- Mantar bakterisi

Kaşıntılı mantar enfeksiyonu, oldukça kötü bir kokuya sahiptir. Bu da idrarın kötü kokmasına neden olabilir.



7- Genetik bir probleminiz olabilir

Bazı belirgin genetik bozukluklar, ürinin kokusuyla bağlantılı olabiliyor. Eğer idrarın, ekşimsi ya da balık kokusu gibi bir kokuya sahipse, vücuda çok kötü bir koku salgılayan trimethylaminuria ismiyle bilinen bir hastalığa sahipsin. Ne kadar çok dişini fırçalarsan fırçala, ne kadar çok banyo yaparsan yap geçmez.

8- Yumurtlama dönemin olabilir

Östrojen ve Progesteron hormonları da çişin kokusunu ağırlaştırır. Bu hormonlar, yumurtlama döneminde ortaya çıkar.

9- Ya da hamilesindir

Tabii böyle bir gerçek de var. Doğurganlık sırasında hormonlar, yoğun kokular salgılar. Özellikle de ilk üç aylık dönemde.

10- Cinsel yolla bulaşan hastalıklar



Eğer korunmadan cinsel ilişkide bulunuyorsan çeşitli hastalıklara davetiye çıkarman an meselesi. Cinsel yolla bulaşan parazitler, ürinde ciddi bir renk değişimi ve koku meydana getiriyor.

