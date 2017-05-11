PUBİK TÜYLERİ ALMALI MI, ALMAMALI MI?





Bikini bölgene ağda değdirmeden önce şunu göz önüne al: San Francisco’daki Kaliforniya Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, pubik tüyleri alanların, almayanlara göre deri kaynaklı ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar arasında yer alan kutanöz hastalığına yakalanma riskinin dört kat daha fazla olduğunu buldu.

Dermatolog Kavita Mariwalla, ağda ya da tıraş sonunda ortaya çıkan yumuşak doku tahrişlerinin bizi hassaslaştırabileceğini söylüyor. Mariwalla, eğer ağda yaptıracaksan sir ağda yerine el ağdası yapan bir salon bulmanı öneriyor. Çünkü el ağdası tüyleri kumaştan daha iyi kavrıyor. Tıraş yaparken de bacak ve koltuk altından ayrı olarak; bikini bölgesine özel bir jilet kullan. Ve kullandığın jileti sıklıkla yenile. Böylece bakterilerin yayılmasını önlersin. Son olarak, işlemden sonra seks için bir gün beklemende fayda var; tahrişin iyileşmesi için bu süre gerekli.

