ÇIPLAK GERÇEKLER





Rüyanda kendini çıplak vaziyette görüp, utanç duyduğun oldu mu? Yalnız değilsin. Bir örnek üzerinden analiz edelim.

Rüya: Kendimi sürekli insanların içinde (mesela üniversitenin pilav gününde ya da iş yerinde sunum yaparken) çıplak görüyorum. Ve bu vaziyetteyken olmadık kişilerle (ev sahibim gibi) karşılaşıyorum.

Psikolog Yorumu: Bu tarz rüyalar utangaçlığın ve incinebilirliğin göstergesi olabilir. Ev sahibinle karşılaşman muhtemelen tesadüften ibaret. Ancak sürekli tekrarlanıyorsa, bu rüya öz güvensiz hissettiğin ancak henüz farkında olmadığın konular için kırmızı alarm niteliğindedir. İşte bu noktada gerçek hayattaki hislerine odaklanmalısın. Yaklaşmakta olan sunumun için endişeli ya da pilav gününe gelen eski arkadaşlarının hayatta başarısız olduğunu düşünmelerinden korkuyor olabilirsin. Uyandığın zaman bu konular hakkında etraflıca düşün ve negatif hislerini bertaraf etmeye bak. Eğer bu hisler seni aşırı strese sokuyor ya da uyku problemleri yaşamana neden oluyorsa, bir uzmandan yardım almalısın.

Kaynaklar: Arizona Üniversitesi Bütünleyici Tıp Merkezi’nden Uyku ve Rüya Uzmanı Dr. Rubin Naiman; Harvard Tıp Fakültesi’nde Psikolog ve The Committeee of Sleep kitabının yazarı Dr. Deirdre Barrett

