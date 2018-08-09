CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLARA DİKKAT!





Şimdi bahsedeceğimiz belirtiler sende de varsa asla görmezden gelmemelisin!

Dürüst olmak gerekirse, dünya bazen berbat hale gelebiliyor. Tipik bir örnek: Centers for Disease Control and Prevent’e (CDC) göre, kadınların cinsel yolla bulaşan hastalıkların uzun süreli ve ciddi sonuçlarına maruz kalma olasılıkları erkeklere göre daha yüksek.

CDC’ye göre, tedavi edilmeyen cinsel yolla bulaşan hastalıklar, her yıl ABD’de en az 24.000 kadında infertiliteye neden oluyor. Ve kadınların erkeklere göre, klamidya ve bel soğukluğu gibi yaygın cinsel hastalıkların belirtilerine sahip olma ihtimali daha az ki bu da gerçek bir teşhis koymanın daha zor olduğu anlamına geliyor.

The Doctors’ın ev sahipliğini yapan Dr. Jennifer Berman; bir süredir, yeni bir ilişkiye başlamadan önce, bu testleri yaptırmak ve sonuçları gözden geçirmek konusunda büyük bir baskı olduğunu söylüyor.

Tarama önerileri değişiklik gösterebilir, ancak 25 yaşın altındaki ya da yeni ve çok sayıda partneri olan daha büyük yaştaki kadınlar da risk altında olduğundan, her yıl klamidya ve bel soğukluğu için taramadan geçirilmeliler. Ve tüm hamile kadınlar da frengi taraması yaptırmalı.

Teşhis edildiysen; iyi haber şu ki cinsel yolla bulaşan hastalıkları tespit etmek işin en zor kısmı ve çoğu tamamen tedavi edilebiliyor. Kadınlarda cinsel yolla bulaşan hastalıklardaki bu sekiz yaygın belirtiye dikkat et.

1- Senin için tuhaf olan bir akıntı

Kendi normalinin ne olduğunu biliyorsun ve bu akıntı eğer birdenbire olduysa, vücudun sana bir şey anlatmaya çalışıyor demektir. Berman, “Normal vajinal akıntınızdaki herhangi bir değişiklik; ister miktar, renk ya da kıvamında bir değişim olsun, enfeksiyonun göstergesidir” diyor. “Balık gibi ya da bazen neredeyse metalik olan rahatsız edici bir koku varsa da tamamen aynı”

2- Ağrılı idrar

Gerçekçi olalım: Çiş yapmak, hepimizin yaptığı sıklıkla yaptığı basit ve sıkıcı bir şey. (Yoksa günde 100 kere çiş yapmıyor musunuz?) Eğer daha az sıkıcı hale gelirse, çünkü şimdi canını yakıyorsa, doktora git. University of Michigan Von Voigtlander Women’s Hospital’da kadın doğum uzmanı olan Dr. Okeoma Mmeje, ağrılı çiş yapmanın genital bölgendeki veya idrar yolundaki iltihaptan kaynaklandığını, bunun da bir cinsel yolla bulaşan ya da başka bir enfeksiyon türünün sonucu olabileceğini açıklıyor.

3- Kadınsal bölgelerin kaşınıyor

Sadece itiraf et: Kaşınmayı durduramıyorsun. CDC’nin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkları Önleme Bölümü’nde takım lideri olan Dr. Elizabeth Torrone, “Bir şeyin yolunda olmadığı gösteren başka bir semptom” diyor. Örneğin, vajina kaşıntısı yaptığı bilinen ve cinsel yolla bulaşan yaygın hastalıklardan biri olan trikomoniyaz olabilir.

4- Berbat yaralar

Kadınlar frengi olduktan hemen sonra, genellikle ağrısız ama rahatsızlık veren yuvarlak lekeler oluşur. Torrone; enfeksiyonun lekesinin vajina, ağız ya da anüste ortaya çıkabileceğini söylüyor. “Ve birkaç hafta sonra, tedavi olmaksızın ortadan kalkıyor. Enfeksiyon hala kadının vücudunda ama ikinci aşamaya geçiyor.”

5- Rahatsız edici kızarıklık

İşte ikinci aşama: Frengi olan kadınların cildinde; bazen avuç içlerinde, ayak tabanlarında veya gövdesinde kızarıklıklar oluşur. Frengi, kardiyovasküler ve nörolojik problemler gibi uzun vadeli hasara neden olabiliyor; Torrone, eğer şüpheleniyorsan doktora gitmeni söylüyor.

6- Seks sırasında acı

Yaptığın her seks, iyi olmasa da; kesinlikle acı verici olmamalı. Dr. Jennifer Wider, cinsel yolla bulaşan hastalıklara yakalanan kadınların, seks sırasında hafif bir rahatsızlık ya da şiddetli ve bıçak gibi saplanan ağrı duyduklarını söylüyor. Bu, vajina ve serviks dokularının iltihaplanmasından ve onları ekstra hassas hale getirdiğinden dolayı meydana geliyor.

7- O kadar şeyin arasında, bir de pelvisin ağrıyor! Mmeje, “Bazı kadınların, adet öncesi semptomlardan veya kramplardan farklı olarak, hafif pelvik ağrıları olabilir” diyor. Buna servisit denir, ki bu da serviksinin iltihaplandığı anlamına gelir. Ağrı kesiciler ile geçmezse, kontrol ettir. 8- Regl ile birlikte lekelenme Cinsel yolla bulaşan birtakım hastalık, regl ile birlikte akıntılara neden olur, çünkü serviks enfeksiyondan dolayı iltihaplanır. Bu her zaman gördüğün bir şeyse; klamidya, bel soğukluğu ya da başka bir şey olup olmadığını anlamak için aile hekimine veya jinekoloğuna danış.



