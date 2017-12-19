CİNSEL İÇERİKLİ MESAJLAŞMALARLA ARAN NASIL?





“Baştan çıkarıcı mı? Yoksa gerçekten aptalca mı? Kafa karıştırıcı tavsiyeler alıyorum.”



Biz de öyle! Drexel Üniversitesi’nin internet üzerinden yaptığı bir araştırma, Amerikalıların yüzde 88’inin cinsel içerikli mesajlar attığını ortaya çıkarmış. Cinsellik Uzmanı Robert Weiss, bu tarz mesajların gizli doğası gereği duygusal yakınlık sağladığını ve bu yüzden çift terapilerinde tavsiye edilen bir taktik olduğunu söylüyor.

Peki ama Weiss’in bahsettiği iç çamaşırlı bir fotoğrafımı göndermem değil, değil mi?

Hayır, değil. Fotoğraf ve mesaj birbirinden çok farklı şeyler (yukarıdaki araştırma bu ayrımı düzgün yapmamış). Araştırmanın sonucuna göre, eğer gönderdiğin fotoğraf üçüncü bir kişiye gösterilirse bu, fotoğrafını en az üç kişinin daha göreceği anlamına geliyormuş.

Tabii ki fotoğraflarımın yayılmasını istemiyorum! Ama biraz mesajlaşmadan zarar gelmez.

Bizim tavsiyemiz, birkaç seksi mesajla ona ne kadar çekici olduğunu göstermen. Atacağın “Bu akşam seni çıplak görmek için sabırsızlanıyorum” gibi bir mesaj, çıplak fotoğrafını göndermenden çok daha az riskli. Tabii en iyisi sadece onun anlayacağı şekilde mesajlar atman veya emoji kullanman.

