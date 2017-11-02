CİMRİ AŞK BU SÖYLEYEMEM, DERDİMİ HİÇ KİMSEYE!





Cimrilik çekici olabilir mi? Bak bu da ilginç bir soru!

Araştırmacılar, online ilişki sitelerine üye olan ve harcama alışkanlıklarını da içerecek şekilde profilini güncelleyen 300 katılımcıyla bir anket yapmış. Sonuçta hem erkek hem de kadınlarda, “tutumlu” ifadesini kullananların “harcamayı sever” yazanlardan daha çekici bulunduğu ortaya çıkmış. Çalışmanın yazarı Jenny Olson, “Maddi anlamda kontrolü elinde tutan insanlar genellikle sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz alışkanlığına da sahip oluyor” diyor.

