CİLT LEKELERİNDEN KURTULMANIN YOLLARI





Cilt lekelerinden kurtulmanın yollarını açıklıyoruz.

Yaz aylarında güneş ışınlarına yüksek düzeyde maruz kalan cildimizde kuruma, nem kaybı, matlaşma ve leke oluşumu gibi problemlerle karşılaşabiliyoruz. Haliyle bu değişimlere bağlı olarak da cildimizde sağlıksız bir görünüm oluşabiliyor.

Cildimizde leke oluşumunun en önemli nedeni, güneşin neden olduğu yıpranmaya karşı, hızla yenilenmeye ve ölü hücrelerinden arınmaya çalışan cilt tabakalarında, cilde rengini veren pigmentlerin düzensiz olarak yerleşmesi…

Cilde ait problemlerin ve lekelerin giderilmesi için en uygun zamanın sonbahar ve kış ayları olduğu bir gerçek. Cilt lekelerinin tedavisinde, lekenin tanımlanması ve derinliğinin saptanması gerekiyor. Cilt lekelerinin tedavisinde, lekeye neden olan mekanizmalarla savaşan farklı tedavi yaklaşımları mevcuttur. Gelişen teknoloji ile sürekli yenilenen kimyasal peeling bu amaçla sıklıkla kullanılan bir tedavi yöntemleri arasında yer alıyor. Kimyasal peeling için kullanılan maddeler, hem cilde rengini veren pigmentlerin etkisini azaltarak hem de cildin yenilenme kapasitesini artırarak lekelerde azalma sağlıyor.

Enzimatik peeling, özellikle leke tedavisinde etkili olan, “leke maskesi” ve “enzim peeling” adları ile de bilinen ve sıklıkla tercih edilen tedavilerden biri. Zira leke oluşturan pigmentlerin oluşumunda rol oynayan enzimi baskılayarak, pigmentleri parçalayarak ve birleşmelerini önleyerek leke tedavisinde etkinlik sağlıyor. Üstelik bu tedaviler; lekelerden arınmanın yanında canlı, parlak, yeniden yapılanan ve sağlıklı görünen bir cilt vadediyor.

Günümüzün en gelişmiş lazer teknolojilerinden biri olan Q-Switched lazer de, cilt lekelerini gideren bir etkinliğe sahip. Koyu renk lekelere uygun olup renk açmaya yarıyor. İşlem sonunda kızarıklık, ödem, soyulma ve kabuklanma olabilir ancak bu durumun geçici olduğunu hatırlatalım.

