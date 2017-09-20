CİLT LEKELERİNDEN KURTUL





Yaz mevisimi biterken hepimizin ortak problemi mevcut lekelerin artması ya da yenilerinin eklenmesidir. Dermatolog Dr. Yelda Bice yaz sonrası uygulanması gereken tedavi yöntemlerini anlatıyor.

“Yaz sonunda dermatoloğunuz cilt lekelerinizin durumunu mutlaka değerlendirmeli” uyarında bulunan Bice, “Ne yazık ki cilt lekelenmesi ırksal özelliklerimiz ve içinde bulunduğumuz coğrafya nedeni ile en sık yaşadığımız ve gördüğümüz cilt problemlerinden biridir. Cilt lekeleri melasma dediğimiz derin lekelerden, efelid dediğimiz çillenmelere, lentiginler dediğimiz güneş ve yaşa bağlı oluşan birçok cilt lekesi tipine uzanan geniş bir yelpazede tanımlanmaktadır. Tüm bu leke tipleri; yaş, genetik faktörler, hormonal sebepler, ilaç kullanımı gibi daha birçok sebeple oluşabilmektedir ve kişinin güneşe korumasız maruz kalması ile de lekenin ortaya çıkışı kolaylaşmaktadır” ifadelerini kullandı.

Leke tedavilerinde lazerlerin yeri…

Yaz sürecini ağırlıklı olarak koruma ile çirdikten sonra yapılması gerekenlere değinen Dr. Yelda Bice “Yaz sonunda tüm bu Q anahtarlı lazerlere, PRP mikroiğneleme sistemlerine ve mezoterapilere ek olarak lekenin tipine göre güneşin etkinliğini kaybettiği mevsim diliminde soyucu lazerli tedaviler, kimyasal peelingler, enzim peelingleri, leke serumları ve lekeye yönelik mezoterapiler gibi tedavileri tek başına veya kombine olarak da devreye sokabiliyoruz” dedi.

Cilt muayenesi mutlaka yapılmalı

Leke tedavisine başlamak isteyen kişilere yönelik önerilerini de paylaşan Bice, sözlerine şunları ekledi: “Tedavili ya da tedavisiz olarak koruyarak geçirilen yaz süreci sonrasında, mutlaka leke yönünden cilt muayenesi yaptırmalarıdır. Çünkü genetik cilt tipimizi değiştirmemiz ve sahip olduğumuz leke yatkınlığımızı tamamen ortadan kaldırmamız mümkün değildir. Bu sebeplerle leke tedavisindeki ve takibindeki seyrimiz; koruma, aralıklı kontrol ve gerektiğinde yaz sonu ağırlıklı kür tedavilerin devreye sokulması şeklindedir.”

