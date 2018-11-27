CİLT KURULUĞUNU ÖNLEMENİN YOLLARI

Cilt kuruluğuna özellikle kış aylarında daha çok rastlanıyor. Peki cilt kuruluğuna karşı nelere dikkat edilmeli?

Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Coşkun Acay; çevresel nem oranının azalması, aşırı güneşte kalma, sık banyo yapma, uzun süreli su teması ve soğuk havanın ciltte nem kaybına neden olarak kuruluk sorununa sebep olabildiğini söylüyor.

Yaş ilerledikçe derinin su tutma kapasitesi azaldığından, kuruluk yakınması sıklaşır. Kuruluğun en sık kol ve bacaklarda görülmekle beraber vücudun her yerinde oluşabildiğini söyleyen Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Coşkun Acay, “Kış aylarında şiddetin artması sıklıkla kuruluğa eşlik eden başka problemleri de beraberinde getirir. Aşırı kuruluk; deri yoluyla bulaşan enfeksiyonların ve egzama oluşumuna neden olabilir” dedi.

Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Coşkun Acay, kış mevsiminde kuruluğu önlemek için kış ayları yaklaşırken temel cilt bakımında dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı: