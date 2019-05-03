Probiyotik içeren cilt bakım ürünleri kullanmak, yeni bir moda çılgınlığı mı yoksa etkili bir yöntem mi? Cildini bakteri dünyasıyla tanıştırıyoruz.

Probiyotikler cildini nasıl etkiliyor?

Probiyotikler son yıllarda, bize daha mutlu bir bağırsak sistemi sunmak için yardımcı oluyor. Bağırsakta yaşayan bu dost bakterilerin, ruh hâlimizden bağışıklık sistemimize kadar her şeyi etkilediğini konu edinen araştırmalar, hangimizi evde turşu yapmak için yüreklendirmedi ki!

Probiyotik sahnesindeki son gelişmeler ise kendisinin cilt sağlığımız üzerindeki etkilerini öne çıkarıyor. Probiyotik takviyelerinden, parlak bir cilt vadeden probiyotik içerikli nemlendiricilere kadar pek çok yeni ürün, raflarda yerini alıyor. Bu ürünlerin amaçları ise bağırsaklar ve cilt mikrobiyatasını güçlendirmek ve hedeflediğin ışıltıyı yakalamana yardımcı olmak. Peki, bunu gerçekten başarabiliyorlar mı?

Dermatoloji Uzmanı ve The Skincare Bible kitabının yazarı Dr. Anjali Mahto, “Bağırsak sağlığının egzama ve sedef gibi hastalıklar üzerinde etkisi olduğuna inanıyorum” diyor ve ekliyor; “Güzellik ve takviye gıda endüstrileri, bu konuda büyük adımlar attı. Henüz bilimsel açıdan kesin olarak kanıtlanmış bir şey yok fakat bu teoriye yönelik olarak üretilmiş birçok ürün mevcut.”

King College London’da bağırsak sağlığı üzerine araştırmalar yapan Dr. Megan Rossir; “2018’de hamilelik ve bebeklerde görülen egzama arasındaki bağlantıyı gösteren bir çalışma dışında, bağırsak ile cilt arasındaki ilişkiyi gösteren yeterli bir kanıt yok” diyor. Belirttiği çalışma ise hamilelik ya da emzirme döneminde probiyotik alan kadınların –kalıtsal nedenle yüksek risk altında olan- bebeklerinde, egzama riskinin azaldığını gösteriyor.

Bu konuda en belirgin problemlerden biri mikrobiyotanın oldukça karmaşık bir yapı olması. Dr. Mahto, “Bağırsak mikrobiyotası ile cilt mikrobiyotası, birbirinden tamamen farklıdır. Bu nedenle, bağırsak için geliştirilmiş probiyotik takviyelerinin cilt bakterileri ile nasıl etkileşime girdiklerini bilmiyoruz” diyor ve ekliyor; “Üstelik bağırsaklarımız da kar taneleri gibi eşsiz. Tek yumurta ikizleri bile aynı bağırsak mikrobiyatasına sahip değil. Dolayısıyla tek bir formül, herkeste işe yaramıyor. Gelecekte, benzersiz bağırsak sistemlerimiz için kişiselleştirilmiş probiyotik karışımları karşımıza çıkabilir ancak henüz ortada böyle bir durum yok.”

Dr. Mahte, sağlıklı bir cilt için gıdalardan faydalanmayı öneriyor; “Omega yağ asitleri almak için balık, C vitamini almak için havuç ve portakal, E vitamini almak için fındık, çinko almak için ise kabak çekirdeği yiyebilirsin.” Dr Mahto kefir ve turşu gibi fermente gıdaları tüketmenin de yararlı olduğunu ancak sadece turşu yemenin bir çözüm sunmayacağını belirtiyor. Burada da denge kurmak önemli.

Etkileri Neler?

Probiyotiklerle zenginleştirilmiş cilt bakım ürünlerinin etkilerine değinecek olursak: Dr. Mahto, “Cilt bakım ürünlerinde canlı bakteri kullanamazsınız. Bu yasal değil. Ürünlerin çoğu canlı bakteri ile yapılsa da daha sonra bu bakteriler öldürülür ve ürün formülüne dâhil edilir. Öldürülmüş bakterilerin cilt için bir değişiklik yaratacağına dair bir kanıt yok” diyor.

Probiyotik içeren ürünleri deneyen kişilerin çoğu ise hâllerinden oldukça memnun görünüyor. Sivilcelere iyi geldiğini belirterek Instagram’da paylaşılan fotoğraflardan, blog’lardaki incelemelere kadar birçok paylaşım, probiyotiğin olumlu etkisini anlatıyor. Probiyotikler ciltte bir değişim sağlamıyorsa, bunun nedeni ne olabilir? Nedeni muhtemelen; probiyotik içeren ürünlerde yer alan diğer bileşenlerin etkisi ve probiyotiklerin cilt gözeneklerini tıkamaması (komedojenik olmaması).