CİLDİNİN SESİNİ DUY





Bütünsel Cilt Bakım Uzmanı Abigail James, cildimizde ve altında neler olup bittiğini anlamak için son 20 yıldır çalışıyor. Vardığı sonuç ise şu: Cilt güzelliği beden ve zihin sağlığıyla yakından bağlantılı. James, kitabı Love Your Skin’de geleneksel Çin tıbbına göre yüzün belirli bölgelerinin farklı iç organlar ve sistemlerle bağlantılı olduğunu söylüyor: “Duygular insan olmanın bir parçasıdır ve stres cildimizi etkiler. Geleneksel Çin tıbbında duyguları dengelemek, dengeli bir beslenme ve hayat tarzı kadar önem taşıyor.” Kısacası, sürekli aynı yerde çıkan sivilcenin ya da kaşlarının ortasındaki derin çizginin nedeni yaşadığın duygusal bir dengesizlik olabilir. O yüzden bütün paranı bakım ürünlerine harcamak yerine, cildinin sana anlatmak istediği şeye kulak vermeyi deneyebilirsin.



