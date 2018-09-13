CİLDİNİ SONBAHARA HAZIRLA



Cilt sağlığını desteklemek için sonbaharda tüketebileceğin besinlerden bahsedelim mi?

Sonbahar hem sokaklarda hem de hassas ciltlerde kendini hissettirmeye başladı. Yaz boyunca deniz ve kum vücuduna ne kadar faydalı olduysa, güneş ışınları da cildini o denli yıpratmış olabilir. Cildini sonbahara hazırlamanın yolları bazı besinlerden geçiyor.

AVOKADO

Avokadonun içerdiği sağlıklı yağlar ve E vitamini ile cildinin nemlenmesine yardımcı olur ve kurumasına karşı mücadele eder. Avokadoda bulunan yağlar cildinde bulunan doğal yağlar ile uyuştuğundan, cildini süratle besler ve zararlı etkenlere karşı korur.

SOMON

Somon balığı ve ton balığı gibi yağlı balıklar, omega-3 yağ asitleri bakımından son derece zengindir. Omega-3 yağ asitleri ise, cilt sağlığını destekler ve özellikle de alerjik reaksiyonlar nedeni ile tahriş olan cildin kendi kendini yenileme sürecini hızlandırır. Ayrıca balık, cildin nem dengesini sağlamaya yardımcı olur ve kurumaya karşı koruma sağlar. Güneşin ışınlarının zararlı etkilerinin giderilmesine yardımcı olmasının yanında, cildin kuruması nedeniyle oluşacak zararlı etkenlerden korur. Somon gibi soğuk su balıkları içerdiği selenyum ile cildine destek olur.

ISPANAK

Bu yeşil yapraklı sebze, antioksidan bakımından en zengin besinlerin başında gelir. Ispanak içerdiği demir, folat, klorofil, magnezyum, A, C ve E vitaminlerinin yanında sebze proteinlerine de sahip olan müthiş bir besin kaynağıdır. Cilt sorunlarıyla mücadele ederken içindeki A, C, E vitaminleriyle cildinizi adeta içten dışa temizler.

PAPAYA

Tropikal bir meyve olan papaya; düşük fruktoz şekeri ile sindirim sistemine faydalı olmasının yanında, içeriğinde C ve E vitaminleri ve beta karoten gibi pek çok antioksidan bulunduran bir besindir. Cildini güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korur ve anti-enflamatuar özellikleriyle akne oluşumunu engeller.

YABAN MERSİNİ

Yaban mersini, C vitamini bakımından oldukça zengin bir meyvedir. Yaban mersini cildin elastikiyetinin artmasını sağlamasının yanında kolajen proteini üretilmesine yardımcı olur. İçeriğinde bulunan antosiyanin ve ellagitannin gibi maddeler nedeniyle yaban mersini antioksidan etki göstererek cildin hassas yapısını destekler.

